Ζελένσκι: «Δώστε μας το 10% των αμερικανικών Patriot και θα καταστρέψουμε όλους τους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του διαθέτει μόνο το ένα δέκατο των πυραύλων αναχαίτισης που χρειάζεται επειγόντως για να σταματήσει τις αυξανόμενες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X
Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι “το ένα δέκατο του τρέχοντος αποθέματος των ΗΠΑ σε Patriot θα ήταν αρκετό για να σταματήσει όλες τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους”. Η χώρα του διαθέτει μόνο το ένα δέκατο των πυραύλων αναχαίτισης που χρειάζεται επειγόντως.
  • Οι ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί ραγδαία, με τη Μόσχα να εκμεταλλεύεται τα σχεδόν μηδενικά αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι “φέτος έχουμε δυόμισι φορές λιγότερα αναχαιτιστικά μέσα από ό,τι είχαμε το 2025”.
  • Υπάρχει παγκόσμια έλλειψη πυραύλων Patriot λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα την Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «διερευνά επί του παρόντος διάφορες πιθανές οδούς για μελλοντική αμυντική βιομηχανική συνεργασία με την Ουκρανία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του διαθέτει μόνο το ένα δέκατο των πυραύλων αναχαίτισης που χρειάζεται επειγόντως για να σταματήσει τις αυξανόμενες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, προσθέτοντας ότι περνά τις μέρες του με «εκατομμύρια» τηλεφωνήματα για «ομιχλώδεις» συμφωνίες με συμμάχους για περισσότερα πυρομαχικά.

Οι ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες εβδομάδες, πλήττοντας ιδιαίτερα σκληρά την πρωτεύουσα Κίεβο, καθώς η Μόσχα εκμεταλλεύεται τα σχεδόν μηδενικά αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ανέφερε ότι το ένα δέκατο του τρέχοντος αποθέματος των ΗΠΑ σε Patriotθα ήταν αρκετό για να σταματήσει όλες τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και ένα 5% θα ήταν αρκετό για να περάσει η Ουκρανία τον χειμώνα.

«Φέτος έχουμε δυόμισι φορές λιγότερα αναχαιτιστικά μέσα από ό,τι είχαμε το 2025 και η Ρωσία έχει δύο φορές περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους ανά μήνα από ό,τι είχε πριν», είπε.

Ο Ιούλιος ήταν ο πιο θανατηφόρος μήνας για τους Ουκρανούς πολίτες από τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Παγκόσμια έλλειψη

Υπάρχει παγκόσμια έλλειψη πυραύλων Patriot λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, όπου η Ουάσινγκτον και τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποίησαν δεκάδες για να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη χαμηλού κόστους. Η έλλειψη κοστίζει περισσότερο στην Ουκρανία, όπου κάποιες νύχτες μοιάζει ανυπεράσπιστη στις πυραυλικές επιθέσεις της Μόσχας.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Ζελένσκι στο CNN, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ «διερευνά επί του παρόντος διάφορες πιθανές οδούς για μελλοντική αμυντική βιομηχανική συνεργασία με την Ουκρανία».

πηγές: CNN, ΕΡΤ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ