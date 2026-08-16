Το Βέλγιο φλέγεται: Η φωτιά κατευθύνεται προς τη Γερμανία – Έχουν ήδη καεί 30.000 στρέμματα

Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου μαίνεται ανεξέλεγκτη, με τους πυροσβέστες να δίνουν ολονύχτια μάχη, η οποία κρίνεται άνιση. Η φωτιά ξέσπασε στις 14 Αυγούστου στο ορεινό φυσικό πάρκο στη Φαν του δυτικού Βελγίου, έχει ήδη καταστρέψει 30.000 στρέμματα και κατευθύνεται προς τη Γερμανία, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δυνάμεις από το Βέλγιο, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Διεθνή Νέα

ΦΩΤΙΑ ΒΕΛΓΙΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθεί, έχοντας ήδη κάψει 30.000 στρέμματα.
  • Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 14/08 στο ορεινό φυσικό πάρκο στη Φαν του δυτικού Βελγίου και κατευθύνεται προς την Γερμανία.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρο το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, συνεπικουρούμενες από τον στρατό και αγρότες, επιχειρούν στο μέτωπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών με τη φωτιά, αλλά άνιση. Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις παρά την αδιάκοπη επιχείρηση.

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Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 14/08 στο ορεινό φυσικό πάρκο στη Φαν του δυτικού Βελγίου και με βάση όσα μεταδίδουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, κατευθύνεται προς την Γερμανία.

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Έχουν ήδη καεί 30.000 στρέμματα

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων. «Οι συνθήκες είναι πολύπλοκες. Παρά την μικρότερη ένταση, οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση πολλές φορές κατά την διάρκεια της νύκτας», αναφέρει ανακοίνωση των αρχών.

ΦΩΤΙΑ ΒΕΛΓΙΟ

Πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρο το Βέλγιο, από την Γερμανία και το Λουξεμβούργο, συνεπικουρούμενες από τον στρατό και αγρότες έχουν επικεντρωθεί σήμερα Κυριακή 16/08 στο μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται προς την Γερμανία και ελπίζουν ότι η σχετική πτώση της θερμοκρασίας και η άνοδος της υγρασίας θα τους βοηθήσει να περιορίσουν την προέλαση της φωτιάς,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει από το Σάββατο 15/08 επί τόπου τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, την Σουηδία και την Ολλανδία.

 

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