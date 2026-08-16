Το Βέλγιο φλέγεται: Η φωτιά κατευθύνεται προς τη Γερμανία – Έχουν ήδη καεί 30.000 στρέμματα

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Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών με τη φωτιά, αλλά άνιση. Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις παρά την αδιάκοπη επιχείρηση.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 14/08 στο ορεινό φυσικό πάρκο στη Φαν του δυτικού Βελγίου και με βάση όσα μεταδίδουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, κατευθύνεται προς την Γερμανία.

Έχουν ήδη καεί 30.000 στρέμματα

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων. «Οι συνθήκες είναι πολύπλοκες. Παρά την μικρότερη ένταση, οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση πολλές φορές κατά την διάρκεια της νύκτας», αναφέρει ανακοίνωση των αρχών.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρο το Βέλγιο, από την Γερμανία και το Λουξεμβούργο, συνεπικουρούμενες από τον στρατό και αγρότες έχουν επικεντρωθεί σήμερα Κυριακή 16/08 στο μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται προς την Γερμανία και ελπίζουν ότι η σχετική πτώση της θερμοκρασίας και η άνοδος της υγρασίας θα τους βοηθήσει να περιορίσουν την προέλαση της φωτιάς,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει από το Σάββατο 15/08 επί τόπου τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, την Σουηδία και την Ολλανδία.