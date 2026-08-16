Στενά του Ορμούζ: Σε «θρίλερ» για γερά νευρά εξελίσσεται η Συμφωνία Ιράν – Ομάν – Αμερικανικό έδαφος τα θέλει ο Τραμπ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει τις τελευταίες ώρες το Bloomberg, φαίνεται ότι Ιράν και Ομάν, μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις, βρίσκονται πολύ κοντά πλέον σε συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν Ιράν και Ομάν να επεξεργάζονται έναν «ναυτιλιακό χάρτη» -μέρος της πολυαναμενόμενης συμφωνίας- βάσει του οποίου θα καθορίζονται οι διαδρομές των πλοίων στο Ορμούζ.

Θρίλερ για γερά νεύρα…

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Defa Press, o εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, επιβεβαιώνει τη θετική εξέλιξη του πλαισίου των συνομιλιών. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Defa Press δεν διευκρίνισε εάν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης στα πλοία ή ποιες ρυθμίσεις ασφαλείας θα ληφθούν για αυτά και παραπέμπει σε νέο κύκλο συνομιλιών…

Πάντως, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ακόμη και αν τελικά «πέσουν» οι υπογραφές με το Ομάν, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα ξεκινήσει και η άμεση επαναλειτουργία των Στενών. Τα «αγκάθια» παραμένουν πολλά και η αμερικανική πλευρά δεν φαίνεται να βλέπει με… «θετικό μάτι» τα της Συμφωνίας Ιράν-Ομάν για το Ορμούζ.

Οι Αμερικανοί επιμένουν στην «άνευ όρων» διέλευση στο Ορμούζ

Τα Στενά έχουν αποδειχτεί το πιο δύσκολο εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που μετρά σχεδόν έξι μήνες.

Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά η σταθερή θέση που εκφράζουν είναι πως δεν θα αποδεχτούν μια συμφωνία που δεν θα αποκαθιστά (άνευ όρων) την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται μία πρωτοφανή οικονομική πίεση στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τα μέτρα που σκέφτεται να επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται (για μία ακόμη φορά) αποφασισμένος για ένα σκληρό πλήγμα στην ιρανική οικονομία. Με δηλώσεις του στο FOX, την Παρασκευή 14/08 υποστήριξε δε πως δεν τον ενδιαφέρει αν ο πόλεμος τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία του να κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις…

Στην άλλη «όχθη» η «ψυχραιμία» της Τεχεράνης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Ιράν έχει αντλήσει ένα απλό δίδαγμα από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ: αν κρατήσεις την ψυχραιμία σου αρκετά, η Ουάσινγκτον θα υποχωρήσει πρώτη. Για τους αξιωματούχους του Ιράν, ο χρόνος είναι με το μέρος τους σε ότι αφορά στο «σχέδιο» για το τι θα γίνει τελικά με τα Στενά του Ορμούζ και ποιος θα έχει το «πάνω χέρι».