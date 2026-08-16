Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ στο Αιγαίο – Αναλυτικά η πρόγνωση

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με τοπικούς όμβρους να εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και σταδιακά από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει τους 29 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και το Ιόνιο, τους 32 έως 34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά. Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στα κεντρικά τμήματα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στα κεντρικά τμήματα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια.

Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-08-2026

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικα αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-08-2026