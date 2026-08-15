Πάρος: «Μετανιώνω αλλά μου επιτέθηκε πρώτος» λέει ο οδηγός ταξί για το άγριο επεισόδιο με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων – ΒΙΝΤΕΟ 

«Μετανιώνω, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το χέρι» υποστηρίζει ο οδηγός ταξί για το άγριο επεισόδιο με τον ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων που σημειώθηκε στην Πάρο για μία θέση πάρκινγκ. Μάλιστα αναφέρει ότι δέχεται απειλές.

Υπενθυμίζεται ότι το επεισόδιο έγινε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 σε κεντρικό δρόμο του νησιού, το οποίο είναι ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες. Σε βίντεο έχει καταγραφεί ο οδηγός ταξί να επιτίθεται σε έναν ηλικιωμένο, που είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος φέρεται να πάρκαρε μία γουρούνα που ενοικιάζει η επιχείρηση όπου εργάζεται, σε θέση που, σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούς, προορίζεται μόνο για τα ταξί τους. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις, μέχρι που κάποια στιγμή ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό, τον έριξε πάνω στη γουρούνα και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο. Στα πλάνα φαίνεται και ο ηλικιωμένος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Το άγριο επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων που χώρισαν τους δύο άνδρες.

«Μετανιώνω αλλά μου επιτέθηκε πρώτος

Ο οδηγός ταξί που πρωταγωνίστησε στο περιστατικό μίλησε στον Alpha και έδωσε τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με τον ηλικιωμένο. Υποστηρίζει ότι πριν από τα πλάνα που έχουν δημοσιευτεί ο ηλικιωμένος του επιτέθηκε πρώτος. «Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Alpha.

Απαντώντας σε ερώτηση αν ο άλλο άνδρας ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος, ο οδηγός ταξί είπε: «Ε, βέβαια. Δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;».

Η διαμάχη για την πιάτσα των ταξί

Σύμφωνα με τον οδηγό, πίσω από τον άγριο υπήρχε ένταση που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη χρήση του χώρου της πιάτσας των ταξί. Όπως ισχυρίζεται, οι λιγοστές θέσεις που υπάρχει στο σημείο καταλαμβάνονται συχνά από ενοικιαζόμενα οχήματα, με αποτέλεσμα -όπως λέει- να δημιουργούνται συνεχώς προστριβές και προβλήματα στη δουλειά των οδηγών.

«Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο. Κάθε μέρα αυτό ο άνθρωπος επειδή έχει ένα μαγαζί με ενοικιαζόμενα παραδίπλα, δημιουργούσε προβλήματα. Έβαζε γουρούνες μέσα, έφερνε τους πελάτες του να παρκάρουν εκεί για να παραδώσουν τα οχήματα, με αποτέλεσμα να μην χωρούν τα ταξί. Και όχι μόνο αυτό, να βλέπουν και οι τουρίστες παρκαρισμένα οχήματα και να βάζουν και αυτοί τα δικά τους. Όπως και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο “σας παρακαλώ πολύ μην τα αφήνετε εδώ”, είναι πολύ ερειστικό, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα», ανέφερε ακόμη ο οδηγός ταξί

«Εννοείται πως το μετανιώνω»

Ο οδηγός ταξί δήλωσε μετανιωμένος, αναγνωρίζοντας ότι το περιστατικό δημιουργεί αρνητική εικόνα τόσο για την Πάρο όσο και για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Μάλιστα αποκάλυψε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του καβγά δέχεται απειλές και φοβάται για τη σωματική του ακεραιότητα.

«Εννοείται πως λυπάμαι που έγινε το γεγονός. Είναι μία πολύ κακή εικόνα για το νησί, για τα ταξί και για όλα προς τα έξω. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό το συμβάν. Σίγουρα δεν ήθελα να πιαστώ στα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το χέρι και με το κράνος που κρατούσε. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό» συμπλήρωσε.

«Δεν ξέρω πως θα καταλήξουμε. Ξέρω μόνο ότι δέχομαι απειλές από παντού» κατέληξε.

Απολύθηκε ο οδηγός ταξί – «Τελείωσε» λέει ο εργοδότης του

«Ως εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, αλλά και ως μέλος του κλάδου των επαγγελματιών ταξί, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένο συμπολίτη μας. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα. Ο συγκεκριμένος εργαζόταν στην επιχείρησή μου περίπου τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Ωστόσο, ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του», δήλωσε ο εργοδότης του οδηγού Ταξί, Γιώργος Σολάρης και το cyclades24.gr.

Από την πλευρά της επιχείρησης έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας.

«Απο σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρηση μου, μετά απο αυτό που έκανε. Δυστυχώς, το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφήμιση τόσο σε εμένα προσωπικά και στην επιχείρησή μου όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη. Απ’ όσο γνωρίζω η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογού» πρόσθεσε.