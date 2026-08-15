Εικόνες ντροπής στην Πάρο: Οδηγός ταξί επιτέθηκε σε ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων για μία θέση πάρκινγκ – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές έναν οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σημειώθηκε στην Πάρου. Η αφορμή; Μία θέση πάρκινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο που έχει καταγραφεί σε βίντεο, σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 σε κεντρικό δρόμο του νησιού, το οποίο είναι ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες. Ο οδηγό ταξί διακρίνεται να επιτίθεται στον ηλικιωμένο, που είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων λόγω μίας θέσης πάρκινγκ.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος φέρεται να πάρκαρε μία γουρούνα που ενοικιάζει η επιχείρηση όπου εργάζεται, σε θέση που, σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούς, προορίζεται μόνο για τα ταξί τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις, μέχρι που κάποια στιγμή ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό, τον έριξε πάνω στη γουρούνα και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο. Στα πλάνα φαίνεται και ο ηλικιωμένος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Το άγριο επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων που χώρισαν τους δύο άνδρες. Ο υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, που δέχθηκε πολλά χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα, μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες ώστε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Δείτε βίντεο: