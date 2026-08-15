ΔΕΘ 2026: Ποιοι φόροι εξετάζεται να μειωθούν για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

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Στο φορολογικό πακέτο της ΔΕΘ εξετάζεται να συμπεριληφθεί και η αναπροσαρμογή ορισμένων φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικά:

1.Το «μπόνους συνέπειας» των ελεύθερων επαγγελματιών

Φαίνεται πως εξετάζεται να αναπροσαρμοστεί το σύστημα που αφορά το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα λαμβάνει υπόψη τη φορολογική συνέπεια του ελεύθερου επαγγελματία. Και κατά αυτόν τον τρόπο το τεκμήριο θα μειώνεται σταδιακά για όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί ο νέος αλγόριθμός για το θέμα αυτό, εκτιμάται πως θα απαιτηθούν σύνθετα κριτήρια και διασταυρώσεις.

2. Η μείωση προκαταβολής φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων

Στο τραπέζι βρίσκεται και η μείωση της προκαταβολής φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, εξετάζεται να μειωθεί ο εν λόγω φόρος σε επίπεδα κάτω του 40% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπενθυμίζεται πως, σήμερα το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στα 55%.

στο 50%-55% για τα νομικά πρόσωπα από 80% που είναι σήμερα.

Εάν τελικά πάρει σάρκα οστά αυτό, τότε δεν θα μειωθεί απαραίτητα ο συνολικός φόρος που θα προκύπτει, αλλά θα βελτιώσει σημαντικά τη ρευστότητα επαγγελματιών και επιχειρήσεων, καθώς θα περιορίσει το ποσό που θα προκαταβάλλεται στο Δημόσιο.

3. Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Δεν αποκλείεται να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Εάν συμβεί αυτό, τότε οι εν λόγω φορολογούμενοι θα έχουν μια ελάφρυνση της τάξεως σχεδόν 240 εκατ. ευρώ.

4. Ο εταιρικός φόρος

Σχεδιάζεται να μειωθεί στο 20% ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο αυτό δεν αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα στο σύνολό της, καθώς ο ορίζοντας τοποθετείται στην επόμενη τετραετία.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται να μειωθούν οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κατά 170 εκατ. ευρώ. Το μέτρο αυτό εκτιμάται πως θα μειώσει το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, αυτό όμως δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα μετατραπεί σε αντίστοιχη αύξηση μισθών ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.