Στέφανος Μάνος: Ο πολιτικός κόσμος «αποχαιρετά» τον πρώην υπουργό

Tον Στέφανο Μάνο που άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (15/8) αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος της χώρας, κάνοντας αναφορές και στην παρακαταθήκη που αφήνει ο πρώην υπουργός.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Διακρίθηκε για την ακεραιότητα, το ήθος, το θάρρος της γνώμης και την παρρησία του

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την εκδημία του Στέφανου Μάνου, ενός πολιτικού που, επί δεκαετίες, διακρίθηκε στη δημόσια ζωή του τόπου μας με το έργο και τις θέσεις του.

Παρέμεινε ενεργός έως το τέλος, με αμείωτο ενδιαφέρον για τα κοινά και σταθερή αγωνία για την πρόοδο της κοινωνίας και της πατρίδας.

Διακρίθηκε για την ακεραιότητα, το ήθος, το θάρρος της γνώμης και την παρρησία του, αρετές που τιμούν και προάγουν τη δημοκρατία. Με σταθερές πεποιθήσεις σε όλη του τη διαδρομή, υπηρέτησε το όραμα μιας Ελλάδας σύγχρονης και ευρωπαϊκής.

Από θέσεις ευθύνης εργάστηκε με γνώση, εργατικότητα και συνέπεια, αφήνοντας ευδιάκριτο αποτύπωμα. Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πολιτικός αντισυμβατικός με σύγχρονες και καταλυτικές θέσεις»

Με ανάρτησή του στο facebook, Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «έναν πολιτικό με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή. Όχι μόνο με τη δράση του από τις θέσεις του υπουργού ή του βουλευτή. Αλλά και με τις συχνά ριζοσπαστικές απόψεις του, τις οποίες δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους».

Για τον πρωθυπουργό αξίζει να θυμόμαστε από την πλούσια διαδρομή του Στέφανου Μάνου, «τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπως η είσοδος της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα, η υπογραφή των έργων του Μετρό και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, αλλά και η τολμηρή θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ποιο προσωπικό τόνο, ανέφερε ότι: «Γνώρισα τον Στέφανο Μάνο ως στενό συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργό της κυβέρνησής του. Διαπιστώνοντας από κοντά τη φιλελεύθερη σκέψη του, όσο και τον κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του. Γι’ αυτό και συγκρατώ περισσότερο το έργο του, παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του. Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός. Με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει, λοιπόν, να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Σημάδεψε τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία του τόπου μας»

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης: «Αποχαιρετώ τον Στέφανο Μάνο, μια εξέχουσα προσωπικότητα του δημόσιου βίου που σημάδεψε τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία του τόπου μας» ανέφερε σε σχετική δήλωσή του κ. Ν. Κακλαμάνης και σημείωσε: «Η πολιτική διαδρομή του Στέφανου Μάνου διήρκεσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και υπηρέτησε το κοινοβούλιο και τη χώρα με αφοσίωση, τόλμη και πίστη στις ιδέες του. Στην πολυετή του πορεία ανέλαβε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, διατελώντας, μεταξύ άλλων, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αφήνοντας ουσιαστικό και διακριτό έργο. Με αδιάκοπη διάθεση για προσφορά και ανανέωση των ιδεών, υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Σε όλη του τη διαδρομή ξεχώρισε για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο και την εργατικότητά του».

Παύλος Μαρινάκης: «Προσπάθησε να κάνει πράξει την ισχυρή Ελλάδα»

Συλλυπητήρια ανάρτηση για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε πως ο εκλιπών ήταν ένας από εκείνους που προσπάθησαν να κάνουν πράξη την ισχυρή Ελλάδα από όλες τις θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε.

«Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη τον Στέφανο Μάνο. Υπήρξε ένας πολιτικός που δεν οραματίστηκε απλώς μια ισχυρή, εξωστρεφή και ανθεκτική Ελλάδα. Ήταν ένας από εκείνους που προσπάθησαν να την κάνουν πράξη, από όλες τις θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε. Ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, ο Στέφανος Μάνος παρέμεινε ενεργός πολίτης. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Χατζηδάκης: «Φεύγει, αφήνοντας πίσω του ένα έντονο αποτύπωμα»

«Με μεγάλη συγκίνηση» αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, «ο Στέφανος Μάνος φεύγει, αφήνοντας πίσω του ένα έντονο αποτύπωμα! Αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων. Ταυτισμένος ως υπουργός με έργα, όπως οι πρώτοι πεζόδρομοι, η διάσωση και ανάδειξη της Πλάκας, η προώθηση του μετρό και του αεροδρομίου της Αθήνας, ο σχεδιασμός της Αττικής Οδού. Ταυτισμένος επίσης με μάχες για τον περιορισμό της έκτασης του Δημοσίου και την απελευθέρωση της οικονομίας από περιττούς γραφειοκρατικούς περιορισμούς.Αντισυμβατικός, ξεροκέφαλος, με επιμονή σε όσα πίστευε, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις. Το αντίθετο του πολιτικού των δημοσίων σχέσεων. Μπροστά από την εποχή του, το έργο του δεν εκτιμήθηκε πάντα όταν το προωθούσε. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι χωροταξικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις στην Αθήνα του κόστισαν την εκλογή του στη Βουλή το 1981. Έβρισκε όμως πάντοτε δυνάμεις να συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις του και τις συγκρούσεις του. Και είχε τον τρόπο να προκαλεί την προσοχή όλων μας μέχρι και τα τελευταία χρόνια, όταν δεν ήταν πια ενεργός στην πολιτική, ακόμα κι αν καμιά φορά διαφωνούσαμε μαζί του».

Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταλήγει: «Εμείς οι φιλελεύθεροι θα τον θυμόμαστε πάντοτε με σεβασμό. Όχι μόνο για τις φιλελεύθερες ιδέες του, αλλά και ως παράδειγμα ανοιχτόμυαλου, σύγχρονου και πρακτικού πολιτικού. Που δικαιώθηκε τελικά, διότι αψήφησε το κόστος και επέμεινε στο έργο. Και εγώ θα τον θυμάμαι από τα πρώτα σεμινάρια που μας έκανε στα στελέχη της ΔΑΠ στη δεκαετία του ‘80 μέχρι τις χρήσιμες παρατηρήσεις που μου έκανε είτε όταν ήμουν υπουργός Μεταφορών είτε όταν ήμουν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τον αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση και λύπη! Καλό ταξίδι Στέφανε Μάνο!»

Σκέρτσος: «Διακριτή η τροχιά που χάραξε…»

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου», με αυτά τα λόγια ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος αποχαιρετά τον εκλιπόντα πολιτικό.

Και προσθέτει στη σχετική ανάρτησή του: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος αλλά και το αδιαμφισβήτητο έργο που παρέδωσε στις επόμενες γενιές. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Νίκος Δένδιας: «Τον διέκρινε το θάρρος της γνώμης του…»

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετάμε, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τον Στέφανο Μάνο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμπληρώνοντας πως: «Ο εκλιπών διακρινόταν για το θάρρος της γνώμης του, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε κανείς μαζί του, καθώς και για την αποτελεσματικότητά του στις θέσεις ευθύνης όπου υπηρέτησε».

Αναφερθείς, στην πολιτική διαδρομή του Στέφανου Μάνου, ως υπουργού των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή, Γεωργίου Ράλλη και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Ν. Δένδιας υπογράμμισε ότι «συνδέθηκε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες υπερασπίσθηκε με συνέπεια, ακόμη και όταν προκαλούσαν αντιδράσεις και πολιτικό κόστος. Συγκεκριμένες προτάσεις του, όπως οι απόψεις του για το παραλιακό μέτωπο, αν είχαν υιοθετηθεί, η Ελλάδα και η Αττική θα ήταν σήμερα καλύτερες».

Πιερρακάκης: «Μέχρι το τέλος παρέμεινε νέος στη σκέψη»

Για τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη: «Ο Στέφανος Μάνος ήταν μια ισχυρή, ιδιαίτερη φωνή στη δημόσια ζωή. Από εκείνους τους ανθρώπους που μπορούσες να συμφωνείς ή να διαφωνείς μαζί τους, αλλά που πάντα είχαν κάτι να προσθέσουν στη συζήτηση. Μέχρι το τέλος παρέμεινε νέος στη σκέψη. Ανήσυχος, πρακτικός, αποτελεσματικός, με μια σταθερή δυσπιστία απέναντι στο «έτσι γίνονται τα πράγματα». Αναζητούσε διαρκώς νέες ιδέες και καλύτερες λύσεις. Άφησε ουσιαστικό μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα, ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και στη χωροταξία, το περιβάλλον και την πολεοδομική πολιτική. Σε όλη τη δημόσια διαδρομή του επέμενε σε αλλαγές που μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα να λειτουργούν καλύτερα. Πάνω απ’ όλα, θα θυμάμαι την αστείρευτη περιέργειά του για το καινούργιο. Δεν σταμάτησε ποτέ να σκέφτεται, να προτείνει, να προκαλεί δημιουργικά. Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας».

Γεωργιάδης: «Από τις πιο ενδιαφέρουσες και ικανές προσωπικότητές….»

Για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη «Ο Στέφανος Μάνος ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ικανές προσωπικότητες της Πολιτικής μας ζωής. Γεμάτος ωραίες ιδέες και αποφασιστικός, δεν φοβόταν να συγκρουστεί, εάν πίστευε ότι κάνει το σωστό. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του θα μας λείψει».

Ο Στέφανος Μάνος ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ικανές προσωπικότητες της Πολιτικής μας ζωης. Γεμάτος ωραίες ιδέες και αποφασιστικός, δεν φοβόταν να συγκρουστεί, εάν πίστευε ότι κάνει το σωστό. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του θα μας λείψει — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 15, 2026

Θάνος Πλεύρης: «Υπηρέτησε με συνέπεια ιδέες και αρχές»

Για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη: «Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε μια πολιτική προσωπικότητα, που τον χαρακτήριζε η ειλικρίνεια στον λόγο του και υπηρέτησε με συνέπεια τις ιδέες και τις αρχές του, ακόμη και όταν αυτές δεν ήταν δημοφιλείς. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του».

Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε μια πολιτική προσωπικότητα, που τον χαρακτήριζε η ειλικρίνεια στον λόγο του και υπηρέτησε με συνέπεια τις ιδέες και τις αρχές του, ακόμη και όταν αυτές δεν ήταν δημοφιλείς. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 15, 2026

Ευάγγελος Βενιζέλος: «Τον αποχαιρετώ με σεβασμό…»

«Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε ο κατεξοχήν πολιτικός πεποιθήσεων που τις υπηρέτησε με συνέπεια αναλαμβάνοντας κόστος. Διαμόρφωσε κατά τη μακρά πολιτική διαδρομή του έναν διακριτό τρόπο πολιτικής σκέψης και δράσης. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένειά του», δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.