Στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4χ100μ η Εθνική Ομάδα ανδρών – ΒΙΝΤΕΟ

Η Εθνική Ομάδα σκυταλοδρομίας 4χ100μ. ανδρών, προκρίθηκε στον τελικό του αγωνίσματος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Οι Ιωάννης Βοσκόπουλος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος, οι οποίοι έτρεξαν στην πρώτη προκριματική σειρά, έκαναν μία εξαιρετική κούρσα και τερμάτισαν στην 3η θέση, καλύπτοντας την απόσταση σε 39 δευτερόλεπτα και 17 εκατοστά.

Τα τρία μετάλλια θα διεκδικήσουν, εκτός των Ελλήνων πρωταθλητών και οι δρομείς ταχύτητας από την Βρετανία, την Ιταλία, την Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Πολωνία.

Λίγο νωρίτερα και στην δεύτερη προκριματική σειρά, οι Αποστολία Αντωνάτου, Ραφαηλία Σπανουδάκη-Χατζηρήγα, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν τερμάτισαν, καθώς οι δύο τελευταίες έχασαν την επαφή τους στην προσπάθεια για την τελευταία αλλαγή, με αποτέλεσμα η σκυτάλη να πέσει στο έδαφος