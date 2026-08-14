Με το δεξί στο Cincinnati Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Νίκησε 2-0 σετ τον Βαλεντέν Ροαγέ – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με το… δεξί μπήκε στο Σινισνάτι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 7-6 (4), 7-5 του Γάλλου Βαλεντέν Ροαγέ (No.78), στον 1ο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας δεν είχε εύκολη αποστολή, νικώντας δύο κλειστά σετ, χάρη στα 6 match points του και το εξαιρετικό του “forehand”.

An και στα δύο σετ, ο Τσιτσιπάς πήρε από νωρίς το προβάδισμα, εν συνεχεία είδε τον Γάλλο τενίστα να μειώνει για να κάνει break στο 1ο στο 5ο game (3-2) και στο 2ο στο 6ο game (4-2).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αντιμετωπίσει ξανά τον Βαλεντέ Ροαγέ στον 1ο γύρο του Wimbledon πέρυσι, αλλά δεν είχε ολοκληρώσει τον αγώνα απέναντι στον Ροαγέ, εγκαταλείποντας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ (6-3, 6-2).

Η συνέχεια για τον Τσιτσιπά στο WTA 1000 τουρνουά Masters του Σινσινάτι είναι πάντως αρκετά δύσκολη. Κι αυτό γιατί, ο Νο 53 στην παγκόσμια κατάταξη Έλληνας τενίστας θα βρει αντίπαλό του τον Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ, Νο.2 του ταμπλό και Νο4 στον κόσμο.

Η… παράδοση, όμως είναι με το μέρος του Τσιτσιπά, καθώς αυτή θα είναι η 11η αναμέτρησή τους για το tour και ο Έλληνας τενίστας προηγείται με 7-3 στις νίκες.