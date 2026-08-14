Τα 4 στάδια του ύπνου: Τι συμβαίνει ενώ κοιμόμαστε

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Ο κύκλος του ύπνου αποτελείται από τέσσερα στάδια, τα οποία περιλαμβάνουν τρία στάδια NREM (χωρίς ταχείες κινήσεις των ματιών) και ένα στάδιο REM. Κάθε στάδιο παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία σας, βοηθώντας το σώμα και τον εγκέφαλο να ανακτήσουν δυνάμεις και να προετοιμαστούν για την επόμενη ημέρα.

Ποια είναι τα 4 στάδια του ύπνου

Στάδιο 1ο: NREM (Non-Rapid Eye Movement – Ελαφρύς ύπνος)

Το 1ο στάδιο του ύπνου NREM σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εγρήγορση στην κατάσταση ύπνου. Αυτή η φάση είναι σύντομη και διαρκεί συνήθως μόλις λίγα λεπτά.

Καρδιακός ρυθμός και αναπνοή: Αρχίζουν να επιβραδύνονται.

Μύες: Ξεκινούν να χαλαρώνουν, ενώ ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να εμφανίσουν απότομες μυϊκές συσπάσεις (μυοκλονίες).

Εγκεφαλική δραστηριότητα: Τα εγκεφαλικά κύματα μεταβαίνουν από τα ημερήσια στα νυχτερινά μοτίβα.

Στάδιο 2ο: NREM (Πραγματικός ύπνος)

Στο 2ο στάδιο του ύπνου NREM, θεωρείται πλέον ότι έχετε αποκοιμηθεί πλήρως.

Θερμοκρασία σώματος: Η θερμοκρασία του σώματος πέφτει και οι κινήσεις των ματιών σταματούν.

Αναπνοή και σφυγμός: Επιβραδύνονται περαιτέρω.

Εγκεφαλική δραστηριότητα: Ο εγκέφαλος ξεκινά τη δραστηριότητα βραδέων κυμάτων. Αυτό το στάδιο διαρκεί από 30 έως 60 λεπτά.

Στάδιο 3ο: NREM (Βαθύς ύπνος)

Το 3ο στάδιο NREM, γνωστό και ως βαθύς ύπνος ή ύπνος βραδέων κυμάτων, είναι το βαθύτερο στάδιο του κύκλου. Είναι το μέρος του ύπνου που μας επιτρέπει να νιώθουμε ανανεωμένοι και ξεκούραστοι το πρωί.

Ανάπλαση οργανισμού: Στο στάδιο αυτό, το σώμα επισκευάζει και αναγεννά τους ιστούς, ενώ παράλληλα εκκρίνει σημαντικές ορμόνες.

Ζωτικά σημεία: Η αναπνοή και ο καρδιακός ρυθμός φτάνουν στα χαμηλότερα επίπεδά τους, η αρτηριακή πίεση μειώνεται και οι μύες είναι πλήρως χαλαρωμένοι.

Διάρκεια: Περνάμε περισσότερο χρόνο σε αυτό το στάδιο νωρίς τη νύχτα, με τη διάρκειά του να κυμαίνεται από 20 έως 40 λεπτά.

Στάδιο 4ο: Ύπνος REM (Rapid Eye Movement – Ταχεία Κίνηση Ματιών)

Ο ύπνος REM είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος του κύκλου, κατά το οποίο το σώμα επεξεργάζεται και σταθεροποιεί τις αναμνήσεις και τις πληροφορίες της ημέρας.

Αυτό το στάδιο μεταφέρει τις πληροφορίες από την προσωρινή στη μόνιμη μνήμη — γι’ αυτό και συχνά προτείνεται «να το σκεφτείτε με την ησυχία σας το βράδυ» (sleep on it) πριν πάρετε σημαντικές αποφάσεις.

Ο ύπνος REM ξεκινά περίπου 90 λεπτά αφού αποκοιμηθείτε. Κατά τη διάρκειά του, η δραστηριότητα του σώματος αλλάζει δραματικά σε σχέση με τα υπόλοιπα στάδια:

Αυξημένη κίνηση ματιών: Τα μάτια κινούνται ταχύτατα πίσω από τα βλέφαρα.

Έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα: Ο εγκέφαλος ενεργοποιείται σχεδόν όπως όταν είστε ξύπνιοι.

Αναπνοή και σφυγμός: Η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη και ακανόνιστη, ενώ ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση αυξάνονται σε επίπεδα εγρήγορσης.

Αναπνοή και σφυγμός: Η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη και ακανόνιστη, ενώ ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση αυξάνονται σε επίπεδα εγρήγορσης. Προσωρινή παράλυση μυών: Οι εκούσιοι μύες παραλύουν προσωρινά, ώστε να εμποδιστεί η φυσική κίνηση του σώματος κατά τη διάρκεια των ονείρων.

Βαθύς ύπνος vs Ύπνος REM: Ποιες είναι οι διαφορές και γιατί τους χρειαζόμαστε

Ο βαθύς ύπνος και ο ύπνος REM αποτελούν δύο διαφορετικά αλλά εξίσου κρίσιμα στάδια του κύκλου του ύπνου. Ο βαθύς ύπνος εμφανίζεται κατά το στάδιο 3 του ύπνου NREM (μη ταχείας κίνησης των ματιών), ενώ ο ύπνος REM ακολουθεί αμέσως μετά.

Βαθύς ύπνος (Deep Sleep): Κατά τη διάρκειά του, το σώμα προβαίνει σε φυσική αποκατάσταση και ανάπλαση των ιστών του.

Ύπνος REM: Ο εγκέφαλος αξιοποιεί αυτό το στάδιο για να μεταφέρει αναμνήσεις και πληροφορίες από την προσωρινή στη μακροπρόθεσμη μνήμη.

Και τα δύο στάδια είναι εξίσου απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

Παράγοντες που επηρεάζουν τον κύκλο του ύπνου

Ο κύκλος του ύπνου ρυθμίζεται από δύο εσωτερικούς μηχανισμούς:

Κιρκάδιος ρυθμός: Το εσωτερικό μας «βιολογικό ρολόι» που ρυθμίζει βασικές λειτουργίες, όπως τη θερμοκρασία του σώματος, τον μεταβολισμό, την έκκριση ορμονών και την εγρήγορση.

Ομοιόσταση ύπνου-αφύπνισης: Ο μηχανισμός που αυξάνει την ανάγκη του σώματος για ξεκούραση όσο αυξάνονται οι ώρες που είμαστε ξύπνιοι.

Τι μπορεί να διαταράξει τον κύκλο του ύπνου:

Η ηλικία

Η διατροφή και η κατανάλωση ροφημάτων

Παθήσεις και προβλήματα υγείας

Φαρμακευτικές αγωγές

Το περιβάλλον του υπνοδωματίου

Το αυξημένο στρες

Οι επιπτώσεις ενός διακεκομμένου ύπνου στην υγεία

Όλοι μπορεί να βιώσουμε διαταραχές ύπνου περιστασιακά. Ωστόσο, οι συχνές ή παρατεταμένες διακοπές στον ύπνο μπορούν να βλάψουν σοβαρά την υγεία.

Επιστημονική ανασκόπηση του 2017 εξέτασε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της στέρησης ύπνου:

Βραχυπρόθεσμες συνέπειες:

Συναισθηματική δυσφορία και αυξημένο στρες

Ελλείμματα στη μνήμη, τη συγκέντρωση και την απόδοση

Διαταραχές της διάθεσης και μειωμένη ποιότητα ζωής

Στους εφήβους, παρατηρήθηκε αύξηση των επικίνδυνων συμπεριφορών και πτώση της σχολικής επίδοσης

Μακροπρόθεσμες συνέπειες:

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)

Υψηλή χοληστερόλη

Διαβήτης τύπου 2

Αύξηση σωματικού βάρους

Χρήσιμες συμβουλές για έναν υγιή κύκλο ύπνου

Ο ποιοτικός νυχτερινός ύπνος είναι θεμέλιο λίθος για την ευεξία. Ακολουθήστε τις παρακάτω πρακτικές συμβουλές:

Αποφύγετε το αλκοόλ πριν την κατάκλιση.

Περιορίστε την καφεΐνη το απόγευμα και το βράδυ.

Απομακρύνετε τις οθόνες: Μην έχετε τηλεόραση, smartphone ή υπολογιστή στο υπνοδωμάτιο.

Γυμναστείτε καθημερινά: 30 λεπτά άσκησης αρκούν (αποφύγετε όμως την προπόνηση αμέσως πριν τον ύπνο).

Υιοθετήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα: Διάβασμα, διαλογισμός ή ένα ζεστό μπάνιο πριν το κρεβάτι.

Διατηρήστε σταθερό πρόγραμμα: Κοιμηθείτε και ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε μέρα.

Μην πιέζετε τον εαυτό σας: Αν δεν μπορείτε να αποκοιμηθείτε, σηκωθείτε και κάντε κάτι χαλαρωτικό, όπως το να ακούσετε ήρεμη μουσική.

Πώς να παρακολουθείτε τον ύπνο σας (Sleep Tracking)

Η τεχνολογία καθιστά πλέον εύκολη την παρακολούθηση των σταδίων του ύπνου. Πλήθος εφαρμογών για smartphones, καθώς και smartwatches, έξυπνα δαχτυλίδια και wearables, συλλέγουν δεδομένα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη συνέχεια, αναλύουν αυτά τα στοιχεία παράγοντας αναλυτικά διαγράμματα για την ποιότητα και τα στάδια του κύκλου του ύπνου σας.