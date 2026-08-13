Πέτρες στους νεφρούς: Τι πρέπει να τρώτε για να μειώσετε τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς

Η σωστή διατροφή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη της νεφρολιθίασης. Ορισμένες τροφές βοηθούν στη μείωση του σχηματισμού κρυστάλλων, ενώ άλλες αυξάνουν τον κίνδυνο χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Μάθετε ποιες επιλογές προτείνουν διαιτολόγοι για καλύτερη υγεία των νεφρών και ποιες διατροφικές συνήθειες καλό είναι να περιορίσετε.

Οι πέτρες στους νεφρούς γίνονται ολοένα και πιο συχνές – Οι πιθανές αιτίες που ίσως αγνοείτε

Οι πέτρες στους νεφρούς (νεφρολιθίαση) είναι πολύ πιο συχνές απ’ όσο νομίζετε, όμως οι διατροφικές σας επιλογές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Περίπου 1 στους 10 ανθρώπους θα αντιμετωπίσει πέτρα στους νεφρούς κάποια στιγμή στη ζωή του, με τα ποσοστά να αυξάνονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλο που η ανεπαρκής κατανάλωση νερού αποτελεί τον πιο κοινό παράγοντα κινδύνου, ορισμένες συνήθειες στη διατροφή και τον τρόπο ζωής μπορούν επίσης να αυξήσουν τις πιθανότητες χωρίς να το καταλαβαίνετε.

Τα καλά νέα είναι ότι όσα τρώτε μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της νεφρολιθίασης. Διαιτολόγοι εξηγούν τις βσικές αιτίες και εξηγούν ποιες τροφές προστατεύουν την υγεία των νεφρών.

Τι προκαλεί τις πέτρες στους νεφρούς

Οι πέτρες σχηματίζονται όταν ορισμένα μεταλλικά στοιχεία και ενώσεις στα ούρα συμπυκνώνονται σε μεγάλο βαθμό και αρχίζουν να κρυσταλλώνονται.

Πέτρες οξαλικού ασβεστίου: Ο πιο συχνός τύπος, που δημιουργείται όταν το ασβέστιο και το οξαλικό οξύ ενώνονται στα νεφρά αντί να αποβάλλονται.

Ο πιο συχνός τύπος, που δημιουργείται όταν το ασβέστιο και το οξαλικό οξύ ενώνονται στα νεφρά αντί να αποβάλλονται. Πέτρες ουρικού οξέος: Συνδέονται με την υψηλή κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης.

Συνδέονται με την υψηλή κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης. Στρουβίτες (πετραδάκια φλεγμονής): Συνήθως σχετίζονται με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις.

Όσον αφορά τη διατροφή, οι παρακάτω συνήθειες αυξάνουν τον κίνδυνο σχηματισμού λίθων στους νεφρούς:

Υψηλή πρόσληψη νατρίου (αλατιού)

Χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου

Υψηλή κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης

Αυξημένη πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης

Υψηλή πρόσληψη νατρίου (αλατιού)

«Η αλόγιστη κατανάλωση αλατιού είναι ένας από τους πιο παραμελημένους διατροφικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο», εξηγεί η διαιτολόγος Ashley Kitchens. «Η υπερβολική ποσότητα νατρίου αναγκάζει τους νεφρούς να αποβάλλουν περισσότερο ασβέστιο στα ούρα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας πετρών οξαλικού ασβεστίου».

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο: Περιορίστε τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, τα συσκευασμένα σνακ και το έτοιμο φαγητό, προτιμώντας το σπιτικό μαγείρεμα.

Χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου

Αν και ακούγεται παραδόξως αντίθετο, η έλλειψη ασβεστίου αυξάνει τον κίνδυνο. «Όταν δεν λαμβάνετε αρκετό ασβέστιο, το οξαλικό οξύ δεν μπορεί να δεσμευτεί αποτελεσματικά στο έντερο για να αποβληθεί, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται και να κρυσταλλώνεται στα νεφρά», σημειώνει η διαιτολόγος Melissa Mitri.

Υψηλή κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης

Οι διατροφές που είναι πλούσιες σε ζωική πρωτεΐνη (ειδικά το κόκκινο κρέας) αυξάνουν τα επίπεδα ουρικού οξέος στα ούρα. Αντικαταστήστε ένα μέρος της ζωικής πρωτεΐνης με φυτικές πηγές, όπως όσπρια, τόφου (tofu) και τέμπε (tempeh), που είναι πολύ πιο φιλικές προς τα νεφρά.

Αυξημένη πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης

Η πρόσθετη ζάχαρη αποτελεί έναν «ύπουλο» παράγοντα κινδύνου. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και ένα αναψυκτικό με ζάχαρη την ημέρα αρκεί για να αυξήσει τις πιθανότητες εμφανίσεως πέτρας. «Η ζάχαρη αυξάνει τον κίνδυνο πολύ πριν προλάβει να δράσει η αφυδάτωση», τονίζει η Mitri.

Πέτρες στους νεφρούς: Τι να τρώτε για να μειώσετε τον κίνδυνο

Σύμφωνα με διαιτολόγους, αυτές είναι οι πέντε τροφές και ομάδες τροφίμων που μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας για να μειώσετε τον κίνδυνο νεφρολιθίασης.

Εσπεριδοειδή

Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο

Φρούτα και λαχανικά

Όσπρια

Δημητριακά ολικής αλέσεως

Εσπεριδοειδή

Τα λεμόνια, τα πορτοκάλια και τα λάιμ συγκαταλέγονται στις καλύτερες τροφές για την πρόληψη της νεφρολιθίασης. «Τα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και τα λάιμ, είναι από τις κορυφαίες τροφές για την πρόληψη της πέτρας στους νεφρούς επειδή έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κιτρικά άλατα (citrate), τα οποία εμποδίζουν τον σχηματισμό κρυστάλλων», εξηγεί η Kitchens.

Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο

«Οι τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, όπως τα γαλακτοκομικά και τα εμπλουτισμένα φυτικά γάλατα, είναι το “κλειδί”. Το ασβέστιο δεσμεύει ουσίες στο έντερο, όπως τα οξαλικά, που διαφορετικά θα κατέληγαν στα ούρα σας σχηματίζοντας πέτρες», αναφέρει η Mitri. «Η επαρκής πρόσληψή του λειτουργεί προστατευτικά και δεν ενέχει κίνδυνος».

Αν δεν καταναλώνετε γαλακτοκομικά αλλά αναζητάτε άλλες επιλογές υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο, τα φυλλώδη λαχανικά με χαμηλά οξαλικά, όπως το κέιλ (kale) και το μποκ τσόι (bok choy), αποτελούν εξαιρετικές φυτικές πηγές. «Καταναλώνοντας κέιλ και μποκ τσόι λαμβάνετε ασβέστιο χωρίς την υψηλή περιεκτικότητα οξαλικών που έχει το σπανάκι, ενισχύοντας την ισορροπία ασβεστίου-οξαλικών», προσθέτει η Kitchens.

Φρούτα και λαχανικά

«Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως τα αγγούρια, το καρπούζι και τα εσπεριδοειδή, αυξάνει τον όγκο των ούρων και βοηθά στην αραιωτική διασπορά των μεταλλικών στοιχείων που σχηματίζουν πέτρες στους νεφρούς», εξηγεί η Kitchens.

Όσπρια

Τα όσπρια, όπως τα φασόλια και οι φακές, αποτελούν μια φιλική προς τους νεφρούς εναλλακτική λύση απέναντι στην ζωική πρωτεΐνη. «Τα όσπρια, όπως οι φακές και τα φασόλια, είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης [και] έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πουρίνες σε σύγκριση με το κόκκινο κρέας, γεγονός που μειώνει την παραγωγή ουρικού οξέος και τον κίνδυνο νεφρολιθίασης», σημειώνει η Kitchens.

Δημητριακά ολικής αλέσεως

Η βρώμη, το καστανό ρύζι και άλλα δημητριακά ολικής αλέσεως παρέχουν μαγνήσιο, ένα απαραίτητο μέταλλο που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σχηματισμού πέτρας στα νεφρά. «Η ενσωμάτωση δημητριακών ολικής αλέσεως όπως η βρώμη και το καστανό ρύζι στη διατροφή σας προσφέρει μαγνήσιο, το οποίο δεσμεύεται με τα οξαλικά στο έντερο, μειώνοντας την ποσότητα που φτάνει στους νεφρούς σας», καταλήγει η Kitchens.

Πέτρες στους νεφρούς: Άλλες στρατηγικές για τη μείωση του κινδύνου

Ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορούν να συμβάλουν στη περαιτέρω μείωση του κινδύνου ανάπτυξης νεφρολιθίασης (πέτρας στους νεφρούς).

Σωστή ενυδάτωση

Σωματική δραστηριότητα

Περιορισμός ροφημάτων με προσθήκη ζάχαρης

Διαχείριση άλλων σχετιζόμενων προβλημάτων υγείας

Σωστή ενυδάτωση

«Είναι σημαντικό να παραμένετε σταθερά ενυδατωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και όχι μόνο όταν νιώθετε δίψα», εξηγεί η Kitchens. «Ο στόχος είναι τα ούρα σας να έχουν ένα ανοιχτό κίτρινο χρώμα». Αντί να καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες νερού απότομα, φροντίστε να κατανέμετε την πρόσληψη υγρών ομοιόμορφα μέσα στη μέρα.

Σωματική δραστηριότητα

Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική σωματική άσκηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σχηματισμού πέτρας στους νεφρούς, ακόμα κι αν δεν πρόκειται για έντονη γυμναστική. «Δεν χρειάζεται να προπονηθείτε για μαραθώνιο· ακόμα και η ήπια καθημερινή κίνηση μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες δημιουργίας λίθων», εξηγεί η Mitri.

Περιορισμός ροφημάτων με προσθήκη ζάχαρης

«Όσον αφορά την πρόληψη της νεφρολιθίασης, δεν έχει σημασία μόνο πόσο πίνετε, αλλά και τι περιέχει το ποτήρι σας», επισημαίνει η Mitri. «Ο καφές, το τσάι και ο χυμός πορτοκαλιού συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφανίσεως πέτρας στους νεφρούς, αποτελώντας πολύ πιο έξυπνες επιλογές σε σύγκριση με τα αναψυκτικά ή τα ζαχαρούχα ποτά».

Διαχείριση άλλων σχετιζόμενων προβλημάτων υγείας

Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) και ο διαβήτης συνδέονται στενά με τον σχηματισμό πέτρας στους νεφρούς. Επομένως, η διατήρηση αυτών των παθήσεων υπό έλεγχο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κινδύνου.