Πέτρες στους νεφρούς: Η ποσότητα των υγρών που χρειάζεστε καθημερινά για να μειώσετε τον κίνδυνο – Συμβουλές από ειδικούς

Η σωστή ενυδάτωση θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την πρόληψη της νεφρολιθίασης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν αρκεί απλώς να πίνετε νερό όταν διψάτε, αλλά να φροντίζετε καθημερινά να λαμβάνετε επαρκή ποσότητα υγρών ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος σχηματισμού λίθων. Ειδικοί εξηγούν πόσο νερό χρειάζεστε, ποια σημάδια δείχνουν ότι είστε σωστά ενυδατωμένοι και ποιες συνήθειες μπορούν να προστατεύσουν την υγεία των νεφρών σας.

Πρόληψη νεφρολιθίασης: Πόσα υγρά χρειάζεται ο οργανισμός σας

Το μυστικό δεν κρύβεται αποκλειστικά στο πόσο νερό πίνετε, αλλά στο πόσα ούρα παράγει ο οργανισμός σας. «Η γενική οδηγία για την πρόσληψη υγρών σε ενήλικες άνω των 18 ετών είναι περίπου 2,5 έως 3 λίτρα συνολικών υγρών την ημέρα (δηλαδή περίπου 10-12 ποτήρια)», εξηγεί η Jessica Clancy-Strawn, M.A., RDN.

Η ειδικός συμπληρώνει ότι αυτή η ποσότητα είναι απαραίτητη για τους περισσότερους ανθρώπους ώστε να παράγουν 2,5 λίτρα ούρων την ημέρα, που είναι και ο τελικός στόχος για την αποφυγή της νεφρολιθίασης.

Πώς θα μετρήσετε την παραγωγή ούρων

Επειδή οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε την ακριβή καθημερινή παραγωγή ούρων μας, ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει μια συλλογή ούρων 24ώρου. Παρακολουθώντας την πρόσληψη υγρών και την αποβολή ούρων, μπορείτε να έχετε μια ακριβή εικόνα για το πόσο νερό πρέπει να πίνετε. Φυσικά, θα πρέπει να προσαρμόζετε την ποσότητα ανάλογα με:

Τον καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Την ένταση της σωματικής άσκησης.

Τυχόν ασθένειες ή τη γενικότερη καθημερινή σας δραστηριότητα.

Το απλό κόλπο με το χρώμα των ούρων

Η Clancy-Strawn συνιστά να χρησιμοποιείτε το χρώμα των ούρων ως έναν απλό, πρακτικό οδηγό:

Ανοιχτό κίτρινο ή διάφανο: Δείχνει επαρκή και σωστή ενυδάτωση.

Σκούρο κίτρινο ή θολό: Αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ότι ο οργανισμός σας χρειάζεται περισσότερα υγρά.

Έξυπνες στρατηγικές για να ενισχύσετε την ενυδάτωση του οργανισμού σας

Η κατανάλωση 2,5 έως 3 λίτρων υγρών καθημερινά μπορεί να φαντάζει σαν μια δύσκολη αποστολή, όμως τα οφέλη της στην πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου για πέτρες στους νεφρούς αξίζουν σίγουρα την προσπάθεια. Ακολουθούν μερικές απλές στρατηγικές για να πετύχετε τους καθημερινούς σας στόχους ενυδάτωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα.

Ενυδατωθείτε αμέσως μόλις ξυπνήσετε

Καταγράψτε την ποσότητα νερού που πίνετε

Έχετε πάντα ένα ρόφημα μαζί σας

Δοκιμάστε τσάι από βότανα και νερό με φυσική γεύση

Ενυδατωθείτε αμέσως μόλις ξυπνήσετε

Η κατανάλωση νερού το πρωί εκτός από το γεγονός ότι προσφέρει ένα δυναμικό ξεκίνημα για την ημέρα, παράλληλα βοηθάει στην αραίωση των ούρων, τα οποία είναι συχνά ιδιαίτερα συμπυκνωμένα μετά τον ύπνο. Βάλτε ως στόχο να πιείτε ένα με δύο ποτήρια νερό πριν απολαύσετε τον πρωινό σας καφέ ή το τσάι.

Καταγράψτε την ποσότητα νερού που πίνετε

Είτε αγοράσετε ένα μεγάλο, διάφανο μπουκάλι με ενδείξεις όγκου (ml) είτε σημειώνετε τα ποτήρια σε μια εφαρμογή στο κινητό ή στο ημερολόγιό σας, η οπτική επαφή με την πρόοδό σας βοηθά σημαντικά. Το να βλέπετε πόσο νερό έχετε ήδη καταναλώσει λειτουργεί ως η καλύτερη υπενθύμιση.

Έχετε πάντα ένα ρόφημα μαζί σας

«Ενθαρρύνω τους πελάτες μου να έχουν ένα παγούρι νερό μαζί τους όπου κι αν πηγαίνουν, ώστε η ενυδάτωση να γίνει μια εύκολη και αυθόρμητη συνήθεια», αναφέρει η ειδικός Clancy-Strawn.

Υιοθετήστε τη συνήθεια να έχετε ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι στην τσάντα και στο αυτοκίνητο, καθώς και ένα γεμάτο ποτήρι στο γραφείο ή στο κομοδίνο σας. Όπου βρίσκεστε εσείς, πρέπει να βρίσκεται και το νερό σας.

Δοκιμάστε τσάι από βότανα και νερό με φυσική γεύση

«Δεν χρειάζεται να πίνετε σκέτο νερό όλη την ημέρα», εξηγεί η Emily Campbell (RD, CDE, M.Sc.FN), η οποία προτείνει: «Δοκιμάστε να προσθέσετε λίγο χυμό λεμονιού ή φράουλες με μέντα για να αλλάξετε τη γεύση».

Τα τσάγια από βότανα (ζεστά ή κρύα) αποτελούν επίσης έναν εξαιρετικό τρόπο για να κάνετε το νερό πιο ενδιαφέρον γευστικά και να ζεσταθείτε ή να δροσιστείτε, ανάλογα με τον καιρό.

Πέτρες στους νεφρούς: Άλλες χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη

Η σωστή ενυδάτωση αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την πρόληψη της νεφρολιθίασης, αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Οι ειδικοί προτείνουν τις παρακάτω στρατηγικές για να μειώσετε ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς.

Κατανάλωση άφθονων φρούτων και λαχανικών

Περιορισμός του νατρίου (αλάτι) και αύξηση του καλίου

Ένταξη τροφών πλουσίων σε ασβέστιο

Πραγματοποίηση εξέτασης ούρων 24ώρου

Κατανάλωση άφθονων φρούτων και λαχανικών

Οι διατροφές που είναι πλούσιες σε φρούτα και λαχανικά βοηθούν στη μείωση του σχηματισμού λίθων. Αυτό συμβαίνει επειδή αυξάνουν το κάλιο –το οποίο μειώνει το ασβέστιο στα ούρα– και περιορίζουν την οξύτητα των ούρων.

Ορισμένες μελέτες μάλιστα δείχνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς έως και 45%.

Περιορισμός του νατρίου (αλάτι) και αύξηση του καλίου

Η διατροφή με υψηλή αναλογία νατρίου προς κάλιο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νεφρολιθίασης. Το νάτριο των τροφών αναγκάζει τα νεφρά να αποβάλλουν περισσότερο ασβέστιο στα ούρα, ενώ το κάλιο ενισχύει την επαναρρόφησή του.

Δοκιμάστε να τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά πλούσια σε κάλιο.

Μειώστε την πρόσληψη νατρίου στα 1.500 έως 2.300 χιλιοστόγραμμα (mg) την ημέρα.

Ένταξη τροφών πλουσίων σε ασβέστιο

Αν και μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, η κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο βοηθά στη μείωση των λίθων οξαλικού ασβεστίου. Το ασβέστιο των τροφών δεσμεύει τα οξαλικά άλατα στο έντερο, μειώνοντας την ποσότητα που απορροφάται στην κυκλοφορία του αίματος και τελικά αποβάλλεται από τα ούρα.

Πραγματοποίηση εξέτασης ούρων 24ώρου

Επειδή υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι λίθων, η συλλογή ούρων 24ώρου μπορεί να δείξει σε εσάς και στον γιατρό σας ποια συγκεκριμένα μέταλλα είναι παρόντα στον οργανισμό σας.

«Η κατανόηση των αποτελεσμάτων των ούρων 24ώρου σάς βοηθά να εξατομικεύσετε τις διατροφικές σας επιλογές. Στην περίπτωση της πέτρας στους νεφρούς, το ζητούμενο δεν είναι πάντα η αφαίρεση τροφών, αλλά συχνά η προσθήκη των κατάλληλων θρεπτικών συστατικών για την πρόληψη του σχηματισμού τους», εξηγούν οι ειδικοί.

Μόλις λάβετε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας, συνεργαστείτε με έναν εξειδικευμένο διατροφολόγο για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό πλάνο πρόληψης.