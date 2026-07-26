ΥΠΕΞ: Βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας. Τονίζει ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας κυρίαρχου κράτους συνιστά απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας πλήρη αλληλεγγύη προς τη Ρουμανία ως εταίρο της ΕΕ και σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

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Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Το ΥΠΕΞ τονίζει ότι «οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη».
  • Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία, εταίρο της στην ΕΕ και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

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«Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

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«Οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, τη Ρουμανία», προσθέτει το υπουργείο.

 

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