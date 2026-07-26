Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην Πυλαία – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε χαμηλή βλάστηση νότια της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλούνται.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 15 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Λόγω της φωτιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Ενεργοποίηση. Πυρκαγιά στην περιοχή Πυλαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.