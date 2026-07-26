Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην Πυλαία – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε χαμηλή βλάστηση νότια της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη. Λόγω της φωτιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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φωτιά στη θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) νότια της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.\n- Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα και εναέρια μέσα, ενώ διάσπαρτες κατοικίες κοντά στο μέτωπο δεν φαίνεται να απειλούνται μέχρι στιγμής.\n- Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής σε ετοιμότητα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε χαμηλή βλάστηση νότια της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλούνται.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 15 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Λόγω της φωτιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Ενεργοποίηση. Πυρκαγιά στην περιοχή Πυλαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

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