Αντίρριο: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που εμβόλισε περιπολικό – Πυροβόλησαν τα λάστιχα του οχήματός του οι αστυνομικοί – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Ταινία δράσης του Χόλιγουντ θύμιζε η αστυνομική καταδίωξη που ξεκίνησε από την Κορινθία και ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7).

Πώς ξεκίνησε η κινηματογραφική καταδίωξη

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να είχε εμπλακεί σε κλοπή στην περιοχή των Μεγάρων. Αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο κοντά στην Κόρινθο και του έκαναν σήμα να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε στην Ολυμπία Οδό, με τον δράστη να οδηγεί επικίνδυνα και να περνά στην Αχαΐα, όπου τη σκυτάλη ανέλαβαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, παραβιάζοντας τα διόδια και, σύμφωνα με πληροφορίες, κινούμενος αντίθετα στην κυκλοφορία, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για οδηγούς και εργαζομένους.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το tempo24.news, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, το όχημα εγκλωβίστηκε σε αγροτική περιοχή του Αντιρρίου.

Εκεί ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας δύο φορές με την όπισθεν περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα ελαστικά του οχήματος, προκειμένου να το ακινητοποιήσουν.

Παρά την επέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ ισχυρές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας.