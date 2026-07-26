SOS από την Ένωση Εισαγγελέων για τα μέτρα ασφαλείας των εισαγγελικών λειτουργών μετά την σχεδιαζόμενη επίθεση στον Ντογιάκο

Ανακοίνωση-«κραυγή αγωνίας» εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος στον απόηχο των αποκαλύψεων για την σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, ζητώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των εισαγγελικών λειτουργών.

«Η προστασία των εισαγγελικών λειτουργών δεν είναι προνόμιο αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία του κράτους δικαίου»

Στην ανακοίνωση της Ένωσης τονίζεται ότι: «οι πρόσφατες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αποτροπή σχεδιαζόμενης εγκληματικής ενέργειας με φερόμενο στόχο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ., σε συνδυασμό με προηγούμενα περιστατικά που έχουν αναδείξει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, καταδεικνύουν με τον πλέον εύγλωττο τρόπο την ανάγκη άμεσης επανεξέτασης και ουσιαστικής ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας των εισαγγελικών λειτουργών».

Η Ένωση επισημαίνει παράλληλα πως «οι εισαγγελικοί λειτουργοί, ιδίως όσοι χειρίζονται υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας, διαφθοράς και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας ή υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε θέσεις αυξημένης ευθύνης και ιδιαίτερης επικινδυνότητας, αντιμετωπίζουν συνεχείς κινδύνους, οι οποίοι δεν εκλείπουν με τη λήξη της ενεργού υπηρεσίας ή της θητείας τους».

Επιπροσθέτως τονίζεται ότι «θεωρεί ότι έχει πλέον καταστεί αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, τόσο εντός των δικαστηρίων όσο και εκτός αυτών, μέσω ενός διαρκώς επικαιροποιούμενου και αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας, αντάξιου της αποστολής, της ευθύνης και των ιδιαίτερων κινδύνων που συνεπάγεται η άσκηση του εισαγγελικού λειτουργήματος».

Τέλος οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι η ασφάλειά τους αφορά ολόκληρη την κοινωνία και το δημοκρατικό πολίτευμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η αποτελεσματική προστασία των εισαγγελικών λειτουργών δεν είναι προνόμιο των ίδιων, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την ανεξάρτητη, απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του εισαγγελικού λειτουργήματος και, κατ’ επέκταση, για την προστασία του κράτους δικαίου και την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης. Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις, πριν οι υφιστάμενοι κίνδυνοι μετουσιωθούν σε δυσάρεστα γεγονότα».