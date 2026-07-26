Γερμανία: Ισλαμιστική τρομοκρατία «βλέπουν» οι αρχές πίσω από την φονική επίθεση στο Pride – Έρευνες για τον εντοπισμό του 21χρονου, φόβοι για τυχόν μιμητές

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο Βερολίνο, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 άτομα τραυματίστηκαν, τρία εκ των οποίων σοβαρά. Ο δράστης, ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές λόγω ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή, ενώ οι αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη Γερμανία και τον αναζητούν εντατικά.

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Πηγή: The Informant
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της Ημέρας της Οδού Christopher, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 άτομα τραυματίστηκαν.
  • Ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ αναζητείται ως ύποπτος, γνωστός στις Αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».
  • Τα όμοσπονδα κρατίδια έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και σύνορα.

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Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της αφιερωμένης στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν,  εκ των οποίων τρία σοβαρά.

Βερολίνο: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες από επίθεση με όχημα σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

 


Τα όμοσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο αναζητούμενος ως ύποπτος είναι ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».

 


Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών, με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Ο Λιβανέζος δράστης

 

 


Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι.

Από χθες (25/7/2026) το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, «όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε πολλές περιοχές», σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ανέφερε ότι έρευνες διεξάγονται και στα σύνορα, για το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπαθήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Νωρίτερα, το περιοδικό Der Spiegel είχε μεταδώσει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα στα σύνορα προς Πολωνία και προς Δανία, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκεί.

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