Γερμανία: Ισλαμιστική τρομοκρατία «βλέπουν» οι αρχές πίσω από την φονική επίθεση στο Pride – Έρευνες για τον εντοπισμό του 21χρονου, φόβοι για τυχόν μιμητές

Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της αφιερωμένης στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρία σοβαρά.

“We cannot rule out the possibility that further terror attacks might take place.” German interior minister Alexander Dobrindt told reporters the suspect in last night’s Berlin Pride attack used a vehicle to drive into a crowd before using a knife – or “another blunt instrument”… pic.twitter.com/VJvDdhMdg1 — Sky News (@SkyNews) July 26, 2026



Τα όμοσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο αναζητούμενος ως ύποπτος είναι ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».



Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών, με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

🚨🇩🇪Berlin mayor SEES NO “weaknesses in the security concept.” Meanwhile, an Islamist migrant with ISIS ties drove a van into a crowd – just two months out of prison. Is mayor blind?pic.twitter.com/QZSb800mtS — Global Dissident (@GlobalDiss) July 26, 2026

🇩🇪 UPDATE — Berlin CSD (Pride) vehicle incident: Berlin police confirm 1 person killed and 14 injured — several seriously, some with life-threatening injuries — after a white van drove into a crowd near Lennéstraße in the Tiergarten around 10 p.m. Saturday. Per the police… pic.twitter.com/3H3iXF496e — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 25, 2026



Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι.

Από χθες (25/7/2026) το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, «όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε πολλές περιοχές», σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ανέφερε ότι έρευνες διεξάγονται και στα σύνορα, για το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπαθήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Νωρίτερα, το περιοδικό Der Spiegel είχε μεταδώσει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα στα σύνορα προς Πολωνία και προς Δανία, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκεί.