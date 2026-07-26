Συναγερμός για νέα φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στον Μονόλοφο – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Κυριακής (26/7) καθώς μία ώρα την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πυλαία, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Μονόλοφος, στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρο τμήμα.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφο Ωραιοκάστρου #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα 3 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή για αποστολή μηνύματος μέσω του 112.