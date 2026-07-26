Συναγερμός για νέα φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στον Μονόλοφο – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

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ελικόπτερο - φωτιά
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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Κυριακής (26/7) καθώς μία ώρα την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πυλαία,  ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Μονόλοφος, στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία – Ήχησε το 112, επιχείρησαν 7 εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρο τμήμα.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή για αποστολή μηνύματος μέσω του 112.

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