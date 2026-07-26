Οκλαχόμα: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, αφού τον αποκάλεσε παιδόφιλο σε trend του Netflix – Στη συνέχεια ο δράστης αυτοκτόνησε

Μια τραγική υπόθεση φόνου-αυτοκτονίας συγκλονίζει την Οκλαχόμα, με θύματα την 43χρονη influencer Sara Gilson και τον 48χρονο σύζυγό της, Jeremiah “Shawn” Duffey. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγες εβδομάδες αφότου η Gilson κατηγόρησε δημόσια τον σύζυγό της για παιδοφιλία μέσω βίντεο στο TikTok, ενώ υπήρχαν και εκκρεμείς δικαστικές διαμάχες και καταγγελίες εναντίον του για ασέλγεια σε ανήλικη.

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Διεθνή Νέα

Η άτυχη 43χρονη που δολοφονήθηκε
Πηγή: The Star
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκροί στο σπίτι τους στην Οκλαχόμα βρέθηκαν η 43χρονη influencer Sara Gilson και ο 48χρονος σύζυγός της, Jeremiah “Shawn” Duffey, σε μια υπόθεση που ερευνάται ως φόνος και αυτοκτονία.
  • Η 43χρονη influencer έπεσε νεκρή από τα πυρά του συζύγου της, εβδομάδες μετά την ανάρτηση βίντεο στο οποίο τον κατηγορούσε δημόσια για παιδοφιλία.
  • Η σχέση του ζευγαριού ήταν τεταμένη, με την Gilson να έχει ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα. Την ίδια ημέρα που ζήτησε κατεπείγουσα προστασία, μητέρα 15χρονης αθλήτριας υπέβαλε καταγγελία εναντίον του Duffey για απρεπή συμπεριφορά.

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Μια φρικτή υπόθεση φόνου-αυτοκτονίας συγκλονίζει τις ΗΠΑ, καθώς μια 43χρονη influencer, έπεσε νεκρή από τα πυρά του συζύγου της, εβδομάδες μετά την ανάρτηση βίντεο, στο οποίο τον κατηγορούσε δημόσια για παιδοφιλία.

Νεκροί στο σπίτι τους στην πόλη Ουάσο της Οκλαχόμα βρέθηκαν η 43χρονη influencer Sara Gilson και ο 48χρονος σύζυγός της, Jeremiah “Shawn” Duffey, σε μια τραγική υπόθεση οικογενειακής τραγωδίας που ερευνάται ως φόνος και αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, το ζευγάρι εντοπίστηκε στις 23 Ιουλίου φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο 48χρονος Duffey πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

 

Το βίντεο στο TikTok και το trend του Netflix

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες εβδομάδες αφότου η Gilson προέβη σε μια σοβαρή καταγγελία, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η 43χρονη, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok, συμμετέχοντας σε ένα δημοφιλές trend, όπου οι χρήστες, προσποιούνται ότι δίνουν συνέντευξη, για ντοκιμαντέρ του Netflix.

Στη σχετική δημοσίευση, η Gilson είχε γράψει χαρακτηριστικά:

«Προετοιμάζομαι για τη στιγμή που το Netflix θα βγάλει ντοκιμαντέρ για τον σύντομα πρώην σύζυγό μου, που μόλις ανακάλυψα ότι είναι παιδόφιλος», προσθέτοντας στη λεζάντα: «Μακάρι να έκανα πλάκα».

 

 

Δικαστική διαμάχη, ασφαλιστικά μέτρα και απειλές

Η σχέση του ζευγαριού ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, τα τελευταία χρόνια. Παρότι η Gilson είχε υποβάλει αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του συζύγου της ήδη από το 2021, οι οποίες είχαν απορριφθεί λόγω μη εμφάνισής της στο δικαστήριο, η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Στις 10 Ιουνίου, η 43χρονη, προσέφυγε εκ νέου στη δικαιοσύνη, ζητώντας κατεπείγουσα προστασία. Το δικαστήριο διέταξε την άμεση απομάκρυνση του Duffey από την κοινή τους κατοικία, απαγορεύοντάς του να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, μέτρο που στη συνέχεια παρατάθηκε έως τις 24 Αυγούστου.

Στην ένορκη κατάθεσή της, η Gilson ανέφερε ότι ο σύζυγός της κατείχε πυροβόλο όπλο, είχε απειλήσει να δώσει τέλος στη ζωή του και είχε τραπεί σε φυγή.

 

 

Οι βαριές κατηγορίες για ασέλγεια σε 15χρονη

Την ίδια ακριβώς ημέρα (10 Ιουνίου), μια δεύτερη σοβαρή καταγγελία ήρθε να επιβαρύνει τη θέση του 48χρονου. Μητέρα 15χρονης αθλήτριας, υπέβαλε επίσης αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Duffey, ο οποίος εκτελούσε χρέη προπονητή, σε εφηβική ομάδα μπάσκετ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, άλλος προπονητής της ομάδας, είχε πιάσει επ’ αυτοφώρω τον Duffey, να φιλάει και να αγγίζει απρεπώς την ανήλικη. Η 15χρονη αποκάλυψε στη συνέχεια στη μητέρα της ότι ο 48χρονος της έστελνε παρενοχλητικά μηνύματα, την προσκαλούσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του κατά τη διάρκεια αθλητικών αποστολών, ενώ της προσέφερε και χρηματικά ποσά προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή της.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διπλή τραγωδία.

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