Άντζελα Γκερέκου: «Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική»

Η Άντζελα Γκερέκου τίμησε τη μνήμη του Τόλη Βοσκόπουλου με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την επέτειο της γέννησής του. Η ανάρτηση περιλαμβάνει ένα βίντεο που δείχνει τον αείμνηστο ερμηνευτή σε μια τρυφερή στιγμή με την κόρη τους, Μαρία, στην παραλία, εκφράζοντας την αγάπη, το φως και τη μουσική που προσέφερε στη ζωή τους.

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Άντζελα Γκερέκου
Φωτογραφία: Instagram/angela_gerekou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άντζελα Γκερέκου τίμησε τη μνήμη του Τόλη Βοσκόπουλου με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση, καθώς σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο σπουδαίος ερμηνευτής.
  • Στην ανάρτησή της δημοσίευσε ένα βίντεο που τον δείχνει σε μία τρυφερή στιγμή με την κόρη τους, Μαρία, να κάνουν βόλτα στην παραλία.
  • «Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική! Όπως ήταν κ η αγκαλιά σου!», έγραψε η Άντζελα Γκερέκου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε η Άντζελα Γκερέκου για να τιμήσει τη μνήμη του Τόλη Βοσκόπουλου.

Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο σπουδαίος ερμηνευτής, με την Άντζελα Γκερέκου να δημοσιεύει ένα βίντεο που τον δείχνει σε μία τρυφερή στιγμή με την κόρη τους.

Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε τον Τόλη Βοσκόπουλο να κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά του την κόρη τους, Μαρία, και να κάνουν βόλτα στην παραλία.

Οι εικόνες είναι γεμάτες συναισθήματα και αποτυπώνουν την ευτυχία που προσέφερε ο Τόλης Βοσκόπουλος στους δικούς του ανθρώπους.

«Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική! Όπως ήταν κ η αγκαλιά σου!», γράφει η Άντζελα Γκερέκου στη λεζάντα της ανάρτησής της στα social media.

 

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