Άντζελα Γκερέκου: «Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική»

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Μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε η Άντζελα Γκερέκου για να τιμήσει τη μνήμη του Τόλη Βοσκόπουλου.

Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο σπουδαίος ερμηνευτής, με την Άντζελα Γκερέκου να δημοσιεύει ένα βίντεο που τον δείχνει σε μία τρυφερή στιγμή με την κόρη τους.

Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε τον Τόλη Βοσκόπουλο να κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά του την κόρη τους, Μαρία, και να κάνουν βόλτα στην παραλία.

Οι εικόνες είναι γεμάτες συναισθήματα και αποτυπώνουν την ευτυχία που προσέφερε ο Τόλης Βοσκόπουλος στους δικούς του ανθρώπους.

«Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική! Όπως ήταν κ η αγκαλιά σου!», γράφει η Άντζελα Γκερέκου στη λεζάντα της ανάρτησής της στα social media.