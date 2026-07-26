Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της, από το 1961

Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τον θάνατό της στις 26 Ιουλίου 1992, αναρτήθηκε ένα αδημοσίευτο στιγμιότυπο της Τζένης Καρέζη από το 1961. Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από τον Κλεισθένη Δασκαλάκο, δείχνει την αείμνηστη ηθοποιό να ποζάρει, ενώ η μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη, βρίσκεται από πίσω της. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Τζένη Καρέζη
Φωτογραφία: Finos Film
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 26 Ιουλίου του 1992, η Τζένη Καρέζη πεθαίνει, με την είδηση του θανάτου της να συγκλονίζει τότε το πανελλήνιο. Ακόμα και 34 χρόνια μετά τον θάνατό της, ο κόσμος συνεχίζει να την λατρεύει.
  • Το «studio_kleisthenis» ανήρτησε την Κυριακή 26 Ιουλίου ένα αδημοσίευτο στιγμιότυπο της Τζένης Καρέζη, από το 1961.
  • Στη φωτογραφία, βλέπουμε την αείμνηστη ηθοποιό να ποζάρει στον φακό του Κλεισθένη Δασκαλάκου, στις 24 Μαΐου του 1961, μαζί με τη μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις 26 Ιουλίου του 1992, η Τζένη Καρέζη πεθαίνει, με την είδηση του θανάτου της να συγκλονίζει τότε το πανελλήνιο. Η αείμνηστη ηθοποιός ήταν μόλις 60 ετών, ωστόσο είχε ζήσει μία κινηματογραφική ζωή, γεμάτη επιτυχίες, όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές. Είχε γνωρίσει την αποθέωση και την αγάπη του κόσμου, ο οποίος συνεχίζει να την λατρεύει, να μιλάει για εκείνη και να βλέπει τις ταινίες της, ακόμα και 34 χρόνια αφού έκλεισε τα μάτια της για πάντα.

Τζένη Καρέζη: 34 χρόνια από τον θάνατό της – Πώς είχε περιγράψει ο Κώστας Καζάκος τη γνωριμία τους, στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 1993

Στο «studio_kleisthenis», στο Instagram του οποίου ανεβαίνουν φωτογραφίες που είχε τραβήξει στη διάρκεια της πορείας του ο Κλεισθένης Δασκαλάκος, αναρτήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου ένα αδημοσίευτο στιγμιότυπο της Τζένης Καρέζη, από το 1961, με αφορμή την συμπλήρωση 34 ετών από τον θάνατό της.

Στη φωτογραφία, βλέπουμε την αείμνηστη ηθοποιό να ποζάρει στον φακό του Κλεισθένη Δασκαλάκου, στις 24 Μαΐου του 1961, ενώ από πίσω βρίσκεται η μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη.

Τζένη Καρέζη: «Κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ» – Η ανάρτηση της Finos Film για τα 34 χρόνια από τον θάνατό της

Το «studio_kleisthenis» αναφέρει στη λεζάντα: «34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένη Καρέζη και το @studio_kleisthenis βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με το φακό του Κλεισθένη στις 24 Μαΐου του 1961, όπου τη βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της την Θεώνη Καρπούζη η οποία επιβλέπει καθώς την φωτογραφίζει ο Κλεισθένης στο σπίτι».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ