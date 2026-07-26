Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της, από το 1961

Στις 26 Ιουλίου του 1992, η Τζένη Καρέζη πεθαίνει, με την είδηση του θανάτου της να συγκλονίζει τότε το πανελλήνιο. Η αείμνηστη ηθοποιός ήταν μόλις 60 ετών, ωστόσο είχε ζήσει μία κινηματογραφική ζωή, γεμάτη επιτυχίες, όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές. Είχε γνωρίσει την αποθέωση και την αγάπη του κόσμου, ο οποίος συνεχίζει να την λατρεύει, να μιλάει για εκείνη και να βλέπει τις ταινίες της, ακόμα και 34 χρόνια αφού έκλεισε τα μάτια της για πάντα.

Στο «studio_kleisthenis», στο Instagram του οποίου ανεβαίνουν φωτογραφίες που είχε τραβήξει στη διάρκεια της πορείας του ο Κλεισθένης Δασκαλάκος, αναρτήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου ένα αδημοσίευτο στιγμιότυπο της Τζένης Καρέζη, από το 1961, με αφορμή την συμπλήρωση 34 ετών από τον θάνατό της.

Στη φωτογραφία, βλέπουμε την αείμνηστη ηθοποιό να ποζάρει στον φακό του Κλεισθένη Δασκαλάκου, στις 24 Μαΐου του 1961, ενώ από πίσω βρίσκεται η μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη.

Το «studio_kleisthenis» αναφέρει στη λεζάντα: «34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένη Καρέζη και το @studio_kleisthenis βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με το φακό του Κλεισθένη στις 24 Μαΐου του 1961, όπου τη βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της την Θεώνη Καρπούζη η οποία επιβλέπει καθώς την φωτογραφίζει ο Κλεισθένης στο σπίτι».