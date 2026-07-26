Λιμενικό: Τι απαντά για τις καταγγελίες του «Αρχιπελάγους» και τις τουρκικές μηχανότρατες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων

Απάντηση στις καταγγελίες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» για την παρουσία τουρκικών αλιευτικών σκαφών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου δίνουν πηγές του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με την rodiaki.gr, το «Αρχιπέλαγος» έχει καταγγείλει ότι επί τουλάχιστον μία εβδομάδα, τέσσερις τουρκικές μηχανότρατες αλιεύουν παράνομα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, σε μία από τις πλέον ευαίσθητες και οικολογικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου, εφαρμόζοντας μία από τις πλέον καταστροφικές αλιευτικές μεθόδους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

«Με πρόσχημα και αφετηρία μία μικρή έκταση διεθνών υδάτων νότια της Σάμου, περίπου 8 × 13 χιλιομέτρων, η οποία θα μπορούσε να αλιευθεί από μία μόνο μηχανότρατα μέσα σε λίγες ώρες, τέσσερις τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιούνται αδιάκοπα στην ευρύτερη περιοχή, νότια της Σάμου και πέριξ των Φούρνων, των Αρκιών, της Πάτμου και του Αγαθονησίου, αλιεύοντας αδιάλειπτα επί τουλάχιστον επτά ημέρες και νύχτες. Το περιστατικό αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο· αντίθετα, επαναλαμβάνεται και επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο», αναφέρει η καταγγελία και συνεχίζει, μεταξύ άλλων, πως: «Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανεξέλεγκτη. Σύμφωνα με μαρτυρίες αλιέων και κατοίκων της περιοχής, αλλά και με καταγραφές από τα ερευνητικά σκάφη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, οι συγκεκριμένες μηχανότρατες εισέρχονται εντός της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής των Φούρνων. Η περιοχή αυτή θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025 ως η πρώτη στην Ελλάδα, όπου ισχύει καθολική απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες, με στόχο την προστασία των μοναδικών κοραλλιγενών οικοσυστημάτων της, αποτελώντας ορόσημο για τη θαλάσσια προστασία στη χώρα».

Τι απαντά το Λιμενικό για τις τουρκικές ακταιωρούς

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος

• Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ως υπεύθυνα για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με αποτελεσματικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, ενεργώντας πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.

• Σε κάθε περίπτωση περιστατικού με αλιευτικά σκάφη ξένης εθνικότητας, υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επέμβαση των πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, τα συμβάντα πιθανής παράνομης αλιείας από σκάφη τρίτων χωρών εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.) καταγράφονται συστηματικά με διοπτεύσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχετικές εκθέσεις επιτήρησης διαβιβάζονται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή , καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Προς την κατεύθυνση αυτή, με μέριμνα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, υλοποιείται η άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση των τοπικών Λιμενικών Αρχών στις περιοχές αυξημένης δραστηριότητας με πρόσθετα πλωτά μέσα , ώστε να εντατικοποιηθούν οι περιπολίες και να διασφαλιστεί μια συστηματική αποτρεπτική παρουσία στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, αξιοποιείται ο δίαυλος άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και των αντίστοιχων τουρκικών αρχών, με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση και την οριστική εξάλειψη των περιστατικών παράνομης αλιείας.

• Σημειώνεται ότι τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών δεν υπάγονται στην ευρωπαϊκή αλιευτική νομοθεσία (ως προς τους χρονικούς περιορισμούς, τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων, τα ελάχιστα μεγέθη αλιευμάτων κ.λπ.), ούτε στο ενωσιακό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών.