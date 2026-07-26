Τζένη Καρέζη: 34 χρόνια από τον θάνατό της – Πώς είχε περιγράψει ο Κώστας Καζάκος τη γνωριμία τους, στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 1993

Το 1966, η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος θα γνωριστούν στα γυρίσματα της θρυλικής πλέον ταινίας «Κοντσέρτο για πολυβόλα», η οποία θα κυκλοφορούσε ένα χρόνο αργότερα. Δύο χρόνια περίπου μετά την πρώτη τους συνάντηση, στις 5 Αυγούστου του 1968, θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, ενώ στις 25 Απριλίου του 1969 θα γεννηθεί ο καρπός του έρωτά τους, ο Κωνσταντίνος Καζάκος. Το ζευγάρι θα χωρίσει μόνο ο θάνατος, στις 26 Ιουλίου του 1992, όταν η σπουδαία ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή. Σήμερα (26/7), συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.

Ένα χρόνο σχεδόν μετά τον θάνατό της, στις 25 Μαΐου του 1993, ο Κώστας Καζάκος και ο Κωνσταντίνος Καζάκος, είχαν μιλήσει στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την αείμνηστη ηθοποιό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κώστας Καζάκος είχε αναφερθεί και στην γνωριμία του με την Τζένη Καρέζη, στο «Κοντσέρτο για πολυβόλα».

Περιγράφοντας την γνωριμία τους, ο Κώστας Καζάκος είχε εξομολογηθεί στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 1966 στο “Κοντσέρτο για πολυβόλα”, μια ταινία που έκανε ο Ντίνος Δημόπουλος στον Φίνο. Με επιλέξαν ύστερα από κάποιες διαδικασίες, να κάνω τον λοχαγό του έργου. Την συνάντησα όμως πρώτη φορά στο γύρισμα. Στο πρώτο γύρισμα που πήγαμε. Δεν είχαμε συναντηθεί πριν, ούτε ήξερε σχεδόν ποιος θα παίξει τον ρόλο αυτόν».

«Αισθάνομαι ότι από εκείνη την πρώτη χειραψία, έπεσε κάποιο ύποπτο κλίμα, δημιουργήθηκε μια κατάσταση λίγο περίεργη. Κάποιος ηλεκτρισμός έγινε. Μέχρι να αρχίσει το γύρισμα είχαμε αρκετή ώρα και παίζαμε τάβλι κάτω από ένα δέντρο.

Αυτό κράτησε όλη μέρα στα διαλείμματα. Το τάβλι έγινε μια πρόφαση. Ένα στοιχείο για να τρέχουμε, να βρισκόμαστε μαζί, να παίζουμε τάβλι. Αυτό έγινε την πρώτη μέρα. Από τότε δεν χωρίσαμε ποτέ, από εκείνη την ημέρα. Από τότε μείναμε μαζί. Έπειτα από δύο χρόνια παντρευτήκαμε και αρχίσαμε την κοινή μας πορεία στο θέατρο», είχε εξηγήσει στη συνέχεια.