Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από το 1966, με τον Κώστα Καρρά και τον Στέφανο Ληναίο

Η Τζένη Καρέζη ήρθε στον κόσμο στις 12 Ιανουαρίου του 1932 και έγραψε την δική της ιστορία στον κόσμο της τέχνης στην Ελλάδα. Το κοινό την λάτρεψε και την αποθέωσε τόσο για το υποκριτικό της ταλέντο, όσο και για την γενικότερη πορεία της στη ζωή. Πέθανε νέα, σε ηλικία μόλις 60 ετών, στις 26 Ιουλίου του 1992, με την είδηση του θανάτου της να σκορπίζει τη θλίψη στο πανελλήνιο.

Γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 94 χρόνια, και ο λογαριασμός που είναι αφιερωμένος στον Κλεισθένη Δασκαλάκο στο Instagram, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της αναρτώντας μία αδημοσίευτη φωτογραφία της από τη δεκαετία του ’60.

Στο στιγμιότυπο τη βλέπουμε να ποζάρει με τους Κώστα Καρρά και Στέφανο Ληναίο, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, ενώ στη λεζάντα του post αναφέρεται ότι: «Σαν σήμερα το 1932, γεννήθηκε η Τζένη Καρέζη, μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Ηθοποιός με σπάνια ποιότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία, συνδύασε την ομορφιά με την ευφυΐα και την καλλιτεχνική τόλμη, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που ξεπερνά τις εποχές. Κάθε της ερμηνεία κουβαλούσε αλήθεια, πάθος και προσωπικό στίγμα, ενώ η στάση ζωής της ανέδειξε μια γυναίκα με ήθος, άποψη και έντονη κοινωνική συνείδηση.

Στην αδημοσίευτη αυτή φωτογραφία, ο Κλεισθένης την απαθανατίζει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά την αναχώρησή της για την Κύπρο, στις 3 Μαΐου 1966, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Κώστα Καρρά (αριστερά) και Στέφανο Ληναίο. Εκεί θα παρουσιάσουν τη μεγάλη επιτυχία του προηγούμενου χειμώνα, το έργο των Γιάλαμα – Πρετεντέρη “Η κυρία εκυκλοφόρησε”, που ανέβηκε στο Θέατρο Κεντρικόν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Νικολαΐδη».