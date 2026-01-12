Γιώργος Λιάγκας για Αντώνη Ρέμο: «Πέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του»

Ο Αντώνης Ρέμος την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ενημέρωσε το κοινό του, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram, πως αντιμετωπίζει μία ιογενή λοίμωξη, η οποία τον έχει καταβάλλει. Λόγω του συγκεκριμένου θέματος υγείας, δεν κατάφερε να τραγουδήσει το τριήμερο εκείνο, στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται με τον Χρήστο Μάστορα.

Ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι φίλος με τον Αντώνη Ρέμο, τη Δευτέρα (12/1) αποκάλυψε στην εκπομπή του, τη συνάντηση που είχε με τον τραγουδιστή την Κυριακή, και αναφέρθηκε στη σοβαρή περιπέτεια υγείας του.

«Εγώ μένω στη Βούλα. Πάω χθες από τη Βούλα, παίρνω το αυτοκίνητο να πάω στη Γλυφάδα, να πιω ένα καφέ με τον φίλο μου τον Ρέμο νωρίς το βραδάκι. Όπου θέλω να σας πω, επειδή ακύρωσε τις εμφανίσεις του ο Ρέμος το Σαββατοκύριακο, ότι πέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Δεν ήταν δηλαδή αστείο. Πέρασε μία ιογενή λοίμωξη πάρα πολύ σοβαρή», εξήγησε στην αρχή ο Γιώργος Λιάγκας.

Συνεχίζοντας, ο παρουσιαστής είπε ότι: «Την Πέμπτη έκλεισε ο λαιμός του τελείως. Αλλά όταν λέμε τελείως, τελείως. Πρήστηκαν οι λεμφαδένες, κλείνει ο λαιμός τελείως, δεν μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Πάει, κάνει εξετάσεις, τα πάντα όλα. Βγήκαν οι εξετάσεις ότι το CRP στον Θεό, γενικά τα λευκά τσιμπημένα, και κατάλαβαν ότι περνάει μία πολύ βαριά λοίμωξη».

«Έκανε γενικό τσεκ απ ο άνθρωπος, γιατί ανησύχησαν εκεί οι γιατροί του και του έδωσαν ένα συνδυασμό αντιβίωσης και από χθες άρχισε να επανέρχεται. Προφανώς η υπερκόπωση του ενός μήνα συνεχόμενων εμφανίσεων, το βεβαρημένο πρόγραμμα, αδυνάτισαν την άμυνα του οργανισμού. Κάτι υπήρχε, κάτι τσίμπησε και έπαθε αυτό που έπαθε. Ο άνθρωπος είναι καλά και μαθαίνω ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα τραγουδήσει ξανά κανονικά. Τα περαστικά μας στον Αντώνη!», πρόσθεσε.