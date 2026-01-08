Επέστρεψε ο Γιώργος Λιάγκας: «Έπεσα στο σπίτι και χτύπησα στην σπονδυλική στήλη»

  • Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στη θέση του στην εκπομπή “Το Πρωινό” και ευχαρίστησε το κοινό για τα «εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα συμπάθειας» και το νοσοκομείο.
  • Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι «έπεσε και χτύπησε πολύ στο σπίτι στην σπονδυλική στήλη», έχοντας υποστεί «μια μικρή ζημιά πίσω».
  • Ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε πως είναι «χαπακωμένος και ζαλισμένος», τονίζοντας πως «η μόνη ευχή που πρέπει να κάνουμε στους ανθρώπους είναι υγεία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στη θέση του στην εκπομπή “Το Πρωινό” επέστρεψε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί σαν ροκ συγκρότημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στα social media πολλές φορές γράφουν βρισιές. Όταν πάθεις κάτι και βλέπεις εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα συμπάθειας, λες ότι δόξω τω Θεώ η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται σοβαρά. Όταν ένας άνθρωπος παθαίνει κάτι σοβαρό ή μη, η πλειοψηφία του κόσμου τον συμπαρίσταται. Αυτό είναι πολύ χαρμόσυνο», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, ευχαριστώντας παράλληλα το νοσοκομείο.

«Έπεσα και χτύπησα πολύ στο σπίτι στην σπονδυλική στήλη. Έπαθα και μια μικρή ζημιά πίσω. Είμαι χαπακωμένος και ζαλισμένος. Η μόνη ευχή που πρέπει να κάνουμε στους ανθρώπους είναι υγεία», τόνισε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

 

