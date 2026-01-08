Επέστρεψε ο Γιώργος Λιάγκας: «Έπεσα στο σπίτι και χτύπησα στην σπονδυλική στήλη»

Στη θέση του στην εκπομπή “Το Πρωινό” επέστρεψε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί σαν ροκ συγκρότημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στα social media πολλές φορές γράφουν βρισιές. Όταν πάθεις κάτι και βλέπεις εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα συμπάθειας, λες ότι δόξω τω Θεώ η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται σοβαρά. Όταν ένας άνθρωπος παθαίνει κάτι σοβαρό ή μη, η πλειοψηφία του κόσμου τον συμπαρίσταται. Αυτό είναι πολύ χαρμόσυνο», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, ευχαριστώντας παράλληλα το νοσοκομείο.

«Έπεσα και χτύπησα πολύ στο σπίτι στην σπονδυλική στήλη. Έπαθα και μια μικρή ζημιά πίσω. Είμαι χαπακωμένος και ζαλισμένος. Η μόνη ευχή που πρέπει να κάνουμε στους ανθρώπους είναι υγεία», τόνισε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.