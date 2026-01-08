Κηφισός: «Γολγοθάς» των οδηγών στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (8/1), έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος της Ιεράς οδού, ενώ την ίδια ώρα οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό. Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό.