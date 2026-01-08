Πύργος: Άγρια επίθεση σε βάρος ηλικιωμένου και του 12χρονου εγγονού του – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Ένας ηλικιωμένος άνδρας και ο 12χρονος εγγονός του, οι οποίοι επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, στη Βαρβάσαινα Ηλείας την Τετάρτη (7/1), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ο ανήλικος φέρει βαριά τραύματα, είναι πολυτραυματίας και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews.com, το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο ηλικιωμένος και ο εγγονός του φέρεται να εγκλωβίστηκε σε παράδρομο του χωριού, όταν δύο άλλα αυτοκίνητα με περίπου τέσσερα άτομα τούς έκλεισαν τον δρόμο. Αιτία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ακολούθησαν σκηνές ακραίας βίας μέσα στον οικισμό, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ανελέητο ξυλοδαρμό, ακόμη και με τη χρήση βαριοπουλών, μετατρέποντας τον δρόμο σε πεδίο μάχης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως και ο ηλικιωμένος φέρει βαριά τραύματα, είναι πολυτραυματίας και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.