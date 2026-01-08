Πύργος: Άγρια επίθεση σε βάρος ηλικιωμένου και του 12χρονου εγγονού του – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Σύνοψη από το

  • Ένας ηλικιωμένος άνδρας και ο 12χρονος εγγονός του δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, στη Βαρβάσαινα Ηλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.
  • Το όχημα στο οποίο επέβαιναν φέρεται να εγκλωβίστηκε σε παράδρομο του χωριού, όταν δύο άλλα αυτοκίνητα τούς έκλεισαν τον δρόμο. Ακολούθησαν σκηνές ακραίας βίας, ακόμη και με τη χρήση βαριοπουλών, λόγω προσωπικών διαφορών.
  • Ο ανήλικος φέρει βαριά τραύματα και διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ και ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πύργος: Άγρια επίθεση σε βάρος ηλικιωμένου και του 12χρονου εγγονού του – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Ένας ηλικιωμένος άνδρας και ο 12χρονος εγγονός του, οι οποίοι επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, στη Βαρβάσαινα Ηλείας την Τετάρτη (7/1), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ο ανήλικος φέρει βαριά τραύματα, είναι πολυτραυματίας και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews.com, το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο ηλικιωμένος και ο εγγονός του φέρεται να εγκλωβίστηκε σε παράδρομο του χωριού, όταν δύο άλλα αυτοκίνητα με περίπου τέσσερα άτομα τούς έκλεισαν τον δρόμο. Αιτία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ακολούθησαν σκηνές ακραίας βίας μέσα στον οικισμό, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ανελέητο ξυλοδαρμό, ακόμη και με τη χρήση βαριοπουλών, μετατρέποντας τον δρόμο σε πεδίο μάχης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως και ο ηλικιωμένος φέρει βαριά τραύματα, είναι πολυτραυματίας και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δυσκοιλιότητα: Τι να φάτε αν έχετε μέρες να πάτε τουαλέτα, σύμφωνα με ειδικούς

33χρονος με καρκίνο του εντέρου αποκαλύπτει το σύμπτωμα που είχε 2 χρόνια πριν τη διάγνωση: «Έβγαιναν συνέχεια αρνητικά τα ...

Λογαριασμοί ρεύματος 2026: Νέος οδηγός για να εξασφαλίσετε έκπτωση έως 70% – Τι πρέπει να κάνετε

Αγρότες: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση -Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:39 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Στις 10:30 στη Ριτσώνα το «τελευταίο αντίο» – Ποιος θα εκφωνήσει τον επικήδειο και τι έχει ζητήσει η οικογένειά του

Σήμερα, στις 10:30 θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στη Ριτσώνα. Ο δημοσιογράφος πέθανε ...
09:29 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κηφισός: «Γολγοθάς» των οδηγών στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (8/1), έπειτα από σοβαρό τροχαίο α...
08:47 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

«Μπλακ άουτ» στα FIR Αθηνών: «Δεν υπήρξε καμία παρεμβολή – Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα» – Τι είπε ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Την πεποίθηση ότι το black out στο FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με παρεμβολές ή κακόβουλη ενέργει...
07:54 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων – Ποια δρομολόγια εκτελούνται

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι