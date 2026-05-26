Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μετά την ανοιξιάτικη αστάθεια των τελευταίων ημερών, ο καιρός βελτιώνεται γενικότερα από σήμερα (26/5) με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, φτάνοντας ως και τους 30-31 βαθμούς κυρίως σε βόρειες περιοχές της χώρας.

Την ώρα που ένας ιστορικός καύσωνας 80ετίας κατακλύζει τη Δυτική Ευρώπη, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται στους 35°C, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι… πολύ πιο δροσερή, καθώς επικρατεί μια απόλυτη κανονικότητα για την εποχή και μια ομαλή μετάβαση στο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στα περισσότερα μέρη της χώρας θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά .

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

«Σε τροχιά βελτίωσης κινείται ο καιρός τις επόμενες μέρες με περισσότερο ήλιο, λιγότερους ανέμους, άνοδο του υδραργύρου, με 30άρια συμβατά με την εποχή», αναφέρει στην πρόγνωση του ο μετεωρολόγος του ANT1 Τάσος Αρνιακός.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και το απόγευμα στις Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στη νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-05-2026

Στα βόρεια, τα κεντρικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα κεντρικά και το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα δυτικά βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-05-2026