Σαν σήμερα 26 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γεγονότα

1770 : Λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. (Ορλοφικά)

: Ίδρυση της Πελοποννησιακής Γερουσίας από τους Έλληνες επαναστάτες. 1879 : Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη Συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.

: Ο Υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Παπανδρέου, τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού Εθνικού Μελοδράματος. Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. 1941 : Ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκκένωση της Κρήτης. Δύο Λόχοι του Ελληνικού 5ου Συντάγματος Πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς αιχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. (Μάχη της Κρήτης)

: Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. 2018: Η Ρεάλ Μαδρίτης νικά με 3-1 την Λίβερπουλ ΦΚ στο Κίεβο και κατακτά το 13ο τρόπαιό της στο ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ.

: Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. 2018: Η Ρεάλ Μαδρίτης νικά με 3-1 την Λίβερπουλ ΦΚ στο Κίεβο και κατακτά το 13ο τρόπαιό της στο ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ.

Γεννήσεις

1799 : Αλεξάντρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. (Θαν. 29/1/1837)

: Τζον Γουέιν, Αμερικανός ηθοποιός. 1924 : Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. (Θαν. 19/5/2008)

: Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. (Θαν. 28/9/1991) 1964 : Λέννυ Κράβιτζ, Αμερικανός τραγουδοποιός.

: Λέννυ Κράβιτζ, Αμερικανός τραγουδοποιός. 1985: Μόνικα, Ελληνίδα τραγουδοποιός

Θάνατοι