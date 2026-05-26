Σαν σήμερα 26 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

John Lennon
Σαν σήμερα πριν 57 χρόνια (1969), ενώ μαινόταν ο πόλεμος του Βιετνάμ , οι καλλιτέχνες Όνο και Λένον πραγματοποίησαν μία διαμαρτυρία bed-in στο ξενοδοχείο Hilton στο Άμστερνταμ και μία στο ξενοδοχείο Queen Elizabeth στο Μόντρεαλ.
Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1770: Λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. (Ορλοφικά)
  • 1821: Ίδρυση της Πελοποννησιακής Γερουσίας από τους Έλληνες επαναστάτες.
  • 1879: Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη Συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
  • 1930: Ο Υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Παπανδρέου, τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού Εθνικού Μελοδράματος. Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.
  • 1941: Ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκκένωση της Κρήτης. Δύο Λόχοι του Ελληνικού 5ου Συντάγματος Πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς αιχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. (Μάχη της Κρήτης)
  • 1969: Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Ονο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την Ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
  • 1975: Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
  • 2018: Η Ρεάλ Μαδρίτης νικά με 3-1 την Λίβερπουλ ΦΚ στο Κίεβο και κατακτά το 13ο τρόπαιό της στο ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ.

Γεννήσεις

  • 1799: Αλεξάντρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. (Θαν. 29/1/1837)
  • 1907: Τζον Γουέιν, Αμερικανός ηθοποιός.
  • 1924: Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. (Θαν. 19/5/2008)
  • 1926: Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. (Θαν. 28/9/1991)
  • 1964: Λέννυ Κράβιτζ, Αμερικανός τραγουδοποιός.
  • 1985: Μόνικα, Ελληνίδα τραγουδοποιός

Θάνατοι

  • 1903: Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Renault. (Γεν. 1872)
  • 1955: Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. (Γεν. 13/7/1918)
  • 1973: Καρλ Λέβιτ, Γερμανός φιλόσοφος
  • 1978: Κυβέλη (Ανδριανού), Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θιασάρχης. (Γεν. 1887)
  • 2006: Άννα Σικελιανού, Ελληνίδα συγγραφέας.
  • 2009: Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός.

