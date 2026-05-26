Ο πρωθυπουργός του Καναδά Κάρνεϊ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

canada
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι η «απαράδεκτη μεταχείριση των πολιτών που επέβαιναν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα από το Ισραήλ ήταν απαράδεκτη».

«Υπογράμμισα την επιτακτική ανάγκη της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και τη σημασία μιας πραγματικής επανέναρξης του διαλόγου μεταξύ όλων των μερών», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε περίληψη της τηλεφωνικής επικοινωνίας στο X.

«Η πρόοδος προς την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή πρέπει να παραμείνει ο σαφής, κοινός στόχος», πρόσθεσε.

