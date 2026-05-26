Λογαριασμοί ρεύματος: Κίνδυνος για νέες «μόνιμες» αυξήσεις – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν νέες «μόνιμες» αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος από τις αρχές του 2027.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σήμερα οι λογαριασμοί ρεύματος επιβαρύνονται με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, χρεώσεις που θα αντικατασταθούν από το Τέλος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως αναφέρει το enikonomia.gr.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα εάν ένα νοικοκυριό σήμερα έχει από αυτές τις χρεώσεις μηνιαία επιβάρυνση 5 ευρώ τον μήνα, από τις αρχές του χρόνου σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) θα έχει 15 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και με το σχέδιο που είχε δοθεί προ μηνών στη δημοσιότητα, παρουσιάζει το σχέδιο νόμου για το νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που αναρτήθηκε στο Οpengov.gr, σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Με τις διατάξεις του προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με έναν νέο διπλό φόρο, υπέρ Δήμων αλλά τώρα και των Περιφερειών, στην ουσία έναν νέο ετήσιο «Aυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ» που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05‰ ετησίως!

Επιβολή Δημοτικού ΕΝΦΙΑ – Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

Το πλαίσιό του αυξάνεται στο διπλάσιο επί του ισχύοντος πλαισίου του ΤΑΠ (από 0,25-0,35‰ σε 0,30-0,70‰) αντί για τον τριπλασιασμό που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Όμως, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προβλέπεται δυνητικά η επιβολή και ενός νέου Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης με πλαίσιο 0,15-0,35 ο/οο, που θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται με την ίδια διαδικασία.

Αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ

Ουσιαστικά, με την προσθήκη και του Περιφερειακού Τέλους, καταλήγουμε και πάλι ακριβώς στον τριπλασιασμό (από 0,35 στο 1,05‰) της ισχύουσας επιβάρυνσης από το ΤΑΠ, δηλαδή σε νέο «Αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ», ανώτερο μάλιστα από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) του 2008-2009, πρόδρομο του σημερινού κρατικού ΕΝΦΙΑ, όπου ο συντελεστής ήταν 1‰! Η κατάργηση του Φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (Φ.Η.Χ.) δεν αποτελεί αντιστάθμισμα στα νέα βάρη, γιατί αυτό επιβάρυνε τους ενοικιαστές, ενώ το νέο τέλος επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες.

Διαδικαστικά, τα τριπλάσια σε ύψος ποσά των δύο νέων τελών θα εισπράττονται και αυτά μέσω των λογαριασμών ενέργειας και όταν τα πληρώνουν οι ενοικιαστές, θα μπορεί να τα παρακρατούν από τα ενοίκια που θα καταβάλουν στους ιδιοκτήτες. Όμως η καταβολή κάθε μήνα μειωμένων ποσών ενοικίων, σύμφωνα με το νέο νόμο για την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή τους θα θεωρείται από την ΑΑΔΕ ως ελλιπής καταβολή με αποτέλεσμα οι εκμισθωτές να χάνουν το αφορολόγητο ποσοστό 5% επί των ενοικίων τους, οι δε ενοικιαστές να χάνουν την επιστροφή ενοικίου και το επίδομα στέγασης. Γι’ αυτό πρέπει να διαγραφούν στο σύνολό τους οι διατάξεις αυτές!

Ενιαίο Τέλος Καθαριότητας – Φωτισμού

Την ίδια στιγμή, παραμένει ο προβλεπόμενος στο σχέδιο νέος μειωμένος συντελεστής 10% για τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού που επιβάλλονται στις εξής κατηγορίες ακινήτων:

Στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται χωρίς ηλεκτρολογική εγκατάσταση Στεγασμένους χώρους με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος για λόγους ασφαλείας Ακίνητα με ηλεκτροδότηση που διακόπηκε, με αυτοδίκαιη μετάπτωση στο μειωτικό συντελεστή, χωρίς υποχρέωση δήλωσης από τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ πρόκειται για μια θετική διάταξη, ανταποκρινόμενη σε πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας. Ωστόσο η αναφέρει ότι στην κατηγορία αυτή πρέπει ρητά να προστεθούν και οι αποθήκες – οριζόντιες ιδιοκτησίες των πολυκατοικιών, οι οποίες ενώ είναι βοηθητικοί χώροι όπου ουδεμία δραστηριότητα ασκείται και είναι υποτυπώδης η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ελάχιστη η κατανάλωση ρεύματος, εν τούτοις χρεώνονται δημοτικά τέλη ως να ήταν χώροι κύριας χρήσης.