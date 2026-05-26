Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον αυτόχειρα σύζυγό της – Το χρονικό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Χολαργός, οικογενειακή τραγωδία
πηγή: intime
Οικογενειακή τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026 στον Χολαργό, με έναν 57χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίππου, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές έπειτα από κλήση γειτόνισσας που άκουσε τους πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο αντίκρισαν στην είσοδο του κτιρίου την 53χρονη γυναίκα αιμόφυρτη, με τραύμα από σφαίρα στο πόδι. Αμέσως της τοποθετήθηκε τουρνικέ για να περιοριστεί η ακατάσχετη αιμορραγία. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου -σύμφωνα με πληροφορίες- νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στη συνέχεια, οι άνδρες της αστυνομίας ανέβηκαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο δράστης, αφού πυροβόλησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας, επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και προέβη στο απονενοημένο διάβημα.

Δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της η 53χρονη

Σύμφωνα με ΕΡΤ, το θύμα δεχόταν απειλές από τον 57χρονο σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρά το βαρύ κλίμα των προηγούμενων ημερών, οι γείτονες ανέφεραν πως το μοιραίο βράδυ δεν προηγήθηκε κάποιος έντονος καβγάς που να προϊδεάζει για το μακελειό που θα ακολουθούσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο σύζυγοι ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί τη νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα που ώθησαν τον 57χρονο στην απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του και στην αυτοκτονία παραμένουν υπό διερεύνηση από την Ασφάλεια, η οποία συλλέγει καταθέσεις από το περιβάλλον του ζευγαριού.

