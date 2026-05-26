Καύσιμα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν αλλάζουν σήμερα οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης – Πώς θα κινηθούν μέχρι του Αγίου Πνεύματος

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

Βενζίνη καύσιμα
Δεν αναμένεται να αλλάξουν σήμερα τόσο οι μέσες πανελλαδικές τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την κατάπαυση πυρός.

Όπως τονίζει ο τέως πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Πρατηριούχων & Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου μιλώντας στο enikonomia.gr, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εκτιμάται πως θα παραμείνει σήμερα στα 2,13 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,82 ευρώ πανελλαδικά.

Και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν θα υπάρξει σήμερα καμία μεταβολή στις τιμές. Ενδεχομένως τα διυλιστήρια της χώρας μας αλλά και άλλων χωρών να αγόρασαν το αργό πετρέλαιο ακριβό, δηλαδή την περίοδο που η τιμή του brent ήταν στα 110 δολάρια το βαρέλι με 115 δολάρια και όχι την Παρασκευή,22 Μαΐου 2026 που η τιμή του έπεσε στα 104 δολάρια το βαρέλι, σημειώνει.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει τονιστεί πως, η τιμή του brent χθες έκλεισε σημαντικά κάτω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 93,42 δολάρια το βαρέλι, όπως έδειξαν τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Λίγο πιο υψηλά προβλέπεται να  κινηθεί σήμερα η τιμή του αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, μεταξύ 94,46 δολάρια το βαρέλι και 95,56 δολάρια το βαρέλι.

Οι προβλέψεις για Τετάρτη-Παρασκευή

Μάλιστα παράγοντες της αγοράς κάνουν τις εκτιμήσεις τους στο enikonomia.gr για το πόσο αναμένεται να πέσουν -σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα- οι μέσες πανελλαδικές  τιμές των καυσίμων από αύριο, Τετάρτη έως τη Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026.Ειδικότερα:

  • Τετάρτη: Μείωση της τάξεως του 1,50 λεπτό με 2 λεπτά  αναμένεται να καταγράψει η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο. Το ίδιο προβλέπεται να συμβεί και στο πετρέλαιο κίνησης .
  • Πέμπτη: Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης προβλέπεται να μειωθεί κατά  1 λεπτό σε πανελλαδικό επίπεδο. Αντίστοιχη πτώση φαίνεται πως θα έχει και το πετρέλαιο κίνησης.
  • Παρασκευή: Και κατά 1 λεπτό εκτιμάται πως θα μειωθεί η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως θα συμβεί και στο πετρέλαιο κίνησης.

Βενζίνη: Θα πέσει η τιμή της κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο μέχρι την ημέρα του Αγίου Πνεύματος;

Όσον αφορά στο εάν μπορεί να πέσει κάτω από τα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μέχρι την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης διευκρινίζει στο enikonomia.gr, πως αυτό δεν μπορεί να συμβεί διότι είναι πολύ χρονικό το διάστημα για να την πουλήσουν τα διυλιστήρια πιο φθηνά.

Ωστόσο επισημαίνει πως, αυτό μπορεί να επιτευχθεί στις 4 με 5 Ιουνίου 2026 εάν συνεχίσει το brent να έχει πτωτική πορεία, συμπληρώνει. Δηλαδή χρειάζονται 10 ημέρες, τονίζει.

Η επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου κίνησης και το fuel pass

Μένει να φανεί εάν η ηγεσία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης θα ανακοινώσει μέχρι την Παρασκευή νέα μέτρα στήριξης για 1 επιπλέον μήνα ή για 2 επιπλέον μήνες: όπως για την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στην αντλία του πετρελαίου κίνησης αλλά και την ενεργοποίηση ενός νέου κύκλου Fuel Pass κλπ.

Υπενθυμίζεται πως το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο ισχύει μέχρι το τέλος του μήνα. Εάν δεν ανακοινωθεί νέα επιδότηση των 20 λεπτών στο ντίζελ  κίνησης  μέχρι το τέλος του μηνός, τότε από Δευτέρα, 1η Ιουνίου η τιμή του θα ανέβει κατά 20 λεπτά, όπως υπενθυμίζει ο κ. Κιούσης μιλώντας στο enikonomia.gr .

 

 

 

