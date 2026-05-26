Πακιστάν: Μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ» – «Μη αποδεκτή» η αναγνώριση του Ισραήλ

Η προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συνδέσει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν με μια μαζική επέκταση των «Συμφωνιών του Αβραάμ» προσκρούει στις ιδεολογικές γραμμές του ισλαμικού κόσμου.

Λίγες ώρες μετά το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου προς μια σειρά από μουσουλμανικά κράτη να αναγνωρίσουν διπλωματικά το Ισραήλ, το Πακιστάν έγινε η πρώτη χώρα που απέρριψε ανοιχτά και κατηγορηματικά την αξίωση αυτή, καθιστώντας σαφές ότι η εξομάλυνση των σχέσεων αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Η κάθετη άρνηση του Πακιστάν

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Samaa TV, ξεκαθάρισε ότι η προσχώρηση στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» και η ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από την κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ.

«Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι πρέπει να προσχωρήσουμε σε οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία που συγκρούεται με τις θεμελιώδεις ιδεολογίες μας», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Πακιστάν απέναντι στις πιέσεις της Ουάσινγκτον, ο υπουργός Άμυνας της χώρας τόνισε: «Έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη στάση, ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό από εμάς».

Η απαίτηση Τραμπ για μια «Παγκόσμια συμμαχία»

Η αντίδραση του Πακιστάν ακολούθησε μια εκτενή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε διαμηνύσει στους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας ότι πρέπει να υπογράψουν τις συμφωνίες ομαλοποίησης σχέσεων με το Ισραήλ.



Ο Τραμπ, που σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη «προχωρούν όμορφα», έθεσε την αναγνώριση του Ισραήλ ως απαράβατο όρο για την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Ζητώ υποχρεωτικά από όλες τις χώρες να υπογράψουν αμέσως τις Συμφωνίες του Αβραάμ και, εάν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία του μαζί μου, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα ήταν τιμή να αποτελέσουν και αυτοί μέρος αυτής της απαράμιλλης παγκόσμιας συμμαχίας».

Κλείνοντας το μήνυμά του, περιέγραψε το όραμά του για την περιοχή σε περίπτωση που οι χώρες αυτές υποκύψουν στις πιέσεις του: «Η Μέση Ανατολή θα ήταν ενωμένη, ισχυρή και οικονομικά κραταιά, όπως ίσως καμία άλλη περιοχή, πουθενά στον κόσμο!».

Η άμεση και δημόσια άρνηση του Πακιστάν, ωστόσο, καταδεικνύει ότι η στρατηγική του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τη συμφωνία με το Ιράν ως μοχλό πίεσης για την πλήρη διπλωματική ενσωμάτωση του Ισραήλ στην περιοχή, ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά γεωπολιτικά εμπόδια.

Ο κομβικός ρόλος του Ισλαμαμπάντ

Παρά την πίεση του Τραμπ, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους παραμένει όρος-κλειδί για το Πακιστάν, το οποίο ανήκει στις χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Ο αναλυτής Σγιέντ Μοχαμάντ Αλί, με έδρα το Ισλαμαμπάντ, επεσήμανε ότι η στάση της χώρας παραμένει αμετάβλητη παρά την τελευταία πρόταση του Αμερικανού Προέδρου.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ανέφερε ότι έθεσε το ζήτημα των «Συμφωνιών του Αβραάμ» στους ηγέτες κατά τις διαπραγματεύσεις του Σαββάτου, σημειώνοντας πως θα μπορούσε να δεχθεί την άρνηση «μιας ή δύο» χωρών, αλλά αναμένει από την πλειονότητα να συμμορφωθεί — δεδομένου ότι η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία αναγνωρίζουν ήδη επίσημα το Ισραήλ.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο πρώην πρέσβης του Πακιστάν στις ΗΠΑ, Μασούντ Χαν, τόνισε ότι μένει να φανεί κατά πόσο η πρόταση αυτή είναι εφαρμόσιμη για τα κράτη της λίστας.

«Η επίκληση των “Συμφωνιών του Αβραάμ” σε αυτό το στάδιο δίνει μια εντελώς νέα διάσταση στις διπλωματικές και διαμεσολαβητικές διαδικασίες, επειδή αυτό το ζήτημα δεν βρισκόταν στην ατζέντα», ανέφερε.

Ο Χαν απέδωσε την κίνηση αυτή στην εσωτερική πολιτική πίεση που δέχεται ο Τραμπ για την επίτευξη μιας ευνοϊκής συμφωνίας.

Ωστόσο διευκρίνισε πως, «ο διπλωματικός δρόμος παραμένει ενεργός, και πιστεύω ότι το Πακιστάν βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρό του, υποστηριζόμενο από χώρες της περιοχής».

Σημειώνεται ότι οι «Συμφωνίες του Αβραάμ», οι οποίες ξεκίνησαν κατά την πρώτη θητεία Τραμπ με τη μετέπειτα προσθήκη του Σουδάν, του Μαρόκου και πρόσφατα του Καζακστάν, αποτελούν πλέον το μεγάλο ερωτηματικό των διαπραγματεύσεων.