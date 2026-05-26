Μάρκο Ρούμπιο: Παραμένει εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθώς και πλοίων που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ (…) θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε (σ.σ. σε συμφωνία). Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία», είπε ακόμη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος του, είχε δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

«Τα Στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διατύπωση της συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με το Ιράν ενδέχεται να απαιτήσει «μερικές ακόμη ημέρες» μέχρι να οριστικοποιηθεί.

Πηγές: ΑΠΕ – Reuters