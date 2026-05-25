Χανιά: Διευρύνεται η δικογραφία για τον σοβαρό τραυματισμό της 3χρονης – «Η μητέρα μού είπε ότι το παιδί έπεσε από τις κούνιες» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 3χρονης στα Χανιά, καθώς η δικογραφία διευρύνεται και οι Αρχές εξετάζουν πλέον κακουργηματικές πράξεις. Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά του δεν παρέπεμπαν σε πτώση, όπως φέρεται να είχε υποστηρίξει αρχικά η μητέρα, αλλά σε κακοποίηση.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων χειρίζεται την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης. Στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προστέθηκε η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, πλημμεληματικού χαρακτήρα.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Σύμφωνα με όσα είπε στο neakriti.gr η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η 25χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, καθώς μετά τη σύλληψή της για την υπόθεση τραυματισμού του παιδιού της φέρεται να έδωσε στις αστυνομικές αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Η μητέρα έλαβε προθεσμία για να δικαστεί την Τρίτη στις 12:00.

Ο 27χρονος σύντροφός της, πακιστανικής υπηκοότητας, οδηγήθηκε επίσης στο αυτόφωρο, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, και έλαβε προθεσμία για τη μεθεπόμενη ημέρα. Παράλληλα, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να ελέγχονται για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η απόπειρα ανθρωποκτονίας και η πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Η εισαγγελική αρχή αναμένεται να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της υπόθεσης, με βάση τα στοιχεία της έρευνας.

Πού επικεντρώνονται οι οι έρευνες των αρχών

Οι Αρχές εστιάζουν στο οικογενειακό περιβάλλον της 25χρονης και του 27χρονου, στις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και στα αίτια που προκάλεσαν τα σοβαρά τραύματα στο τρίχρονο κορίτσι. Το έργο των αστυνομικών αρχών αναμένεται να διευκολύνει η εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, στην ίδια και στον 27χρονο, ώστε να εξακριβωθεί αν ο άνδρας είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών.

Το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, Γιώργο Χαλκιαδάκη, «το παιδί έφερε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάσεις στον εγκέφαλο, ένα κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο και ορισμένες άλλες εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του».

«Ανέπνεε, αλλά δεν ξύπναγε»

Σύμφωνα με τον ANT1, την περασμένη Πέμπτη η μητέρα έβαλε το παιδί, το οποίο δεν είχε τις αισθήσεις του, σε ένα καρότσι και εμφανίστηκε σε φαρμακείο της περιοχής. Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το παιδί έπεσε την ώρα που βρισκόταν στην παιδική χαρά.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στον ANT1, υποστήριξε: «Το παιδί το είχε μέσα στο καροτσάκι. Εμένα μου είπε ότι έπεσε από τις κούνιες. Ανέπνεε, αλλά δεν ξύπναγε κι επειδή το είδα κι εγώ λίγο το παιδί, λέω πηγαίντε το κατευθείαν στο νοσοκομείο».

Η στιγμή που η μητέρα ζητάει ταξί

Την ίδια ημέρα, σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, η μητέρα εμφανίζεται να αναζητά ταξί από μίνι μάρκετ, προκειμένου να μεταφέρει το κορίτσι στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα κάλεσε ταξί, επέστρεψε σε στενό σοκάκι και περίμενε κάτω από ένα δέντρο. Ο άνδρας φέρεται να περίμενε στον κεντρικό δρόμο, ώστε να φτάσει το ταξί και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ανέφερε σχετικά: «Ήμουν εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω εκεί στο μαγαζί και της είπα να πάρει ταξί. Είχα δουλειά και δεν βγήκα έξω. Της έδειξα τον αριθμό του τηλεφώνου για το ταξί και ξαναγύρισα στο ταμείο μου. Δεν την είδα εγώ να έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα. Έμεναν σε κάτι θερμοκήπια. Η παιδική χαρά είναι πολύ μακριά μέσα στο χωριό. Αποκλείεται να πήγαινε τα παιδιά της στην παιδική χαρά. Δούλευε εκεί δίπλα, σε μια ταβέρνα. Σκούπιζε έξω τις αυλές».

Η γυναίκα έφυγε με το καρότσι και, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, στη συνέχεια την είδαν να κρύβεται σε ένα στενό. Ο άνδρας φέρεται να περίμενε στον κεντρικό δρόμο το ταξί που θα τους μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τα σημάδια κακοποίησης στο παιδί. «Συνέχεια εδώ έμεναν. Μαζί με τα παιδάκια», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Λίγο αργότερα, οι Αρχές συνέλαβαν τη μητέρα και τον σύντροφό της. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο όπου διέμενε η οικογένεια, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση των υπόλοιπων παιδιών. Εκεί διαπίστωσαν ότι τα παιδιά ζούσαν σε αποθήκη θερμοκηπίου, σε χωριό του Ακρωτηρίου.

Ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου, μιλώντας στο Mega, είπε: «Εγώ τους είχα παραχωρήσει εδώ μία αποθήκη. Εδώ ήταν μία αποθήκη ενός θερμοκηπίου, για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει, κάτι αυτά… Μου είπαν ότι θα βγάλουν λεφτά για να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους και κάθονταν και μετά ερχόταν η μάνα τους κατά τη μία η ώρα το μεσημέρι και τα “μάζευε”. Κάθε μέρα ήταν μόνα τους, γιατί η μαμά λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε στις 8-9 η ώρα και γύριζε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό».

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η 25χρονη εργαζόταν σε ταβέρνα του Ακρωτηρίου και απουσίαζε τις πρωινές ώρες, ενώ τα παιδιά έμεναν μόνα τους στον χώρο. Η μητέρα, ο 27χρονος και τα τέσσερα παιδιά ζούσαν στην αποθήκη που τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης της θερμοκηπιακής καλλιέργειας.

Οι Αρχές απομάκρυναν τα άλλα τρία παιδιά από τον χώρο και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου φιλοξενούνται. Πρόκειται για τρία αγόρια: ένα βρέφος περίπου έξι έως δέκα μηνών, καθώς η ηλικία του δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ένα παιδί περίπου έξι ετών και ένα παιδί περίπου οκτώ ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των τριών παιδιών και η ψυχολογία τους εμφανίζονται βελτιωμένες, τέσσερις ημέρες μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Τα παιδιά δεν έχουν αναζητήσει μέχρι στιγμής κάποιον γονέα, ενώ κανένας συγγενής δεν τα έχει αναζητήσει. Οι Αρχές αναμένουν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα παιδιά έχουν υποστεί κακοποίηση.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, έκανε γνωστό σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι «τρία μικρά παιδιά, μόλις 6 μηνών, 6 και 8 ετών, από το περιβάλλον της μικρούλας που διασωληνώθηκε χθες, βρέθηκαν ξαφνικά στην ανάγκη προστασίας, φροντίδας και ασφάλειας. Οι Παιδίατροι, οι Γενικοί Χειρουργοί, ο Ορθοπεδικός, οι Ακτινολόγοι, αλλά πάνω απ’ όλους οι Νοσηλευτές μας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κινητοποιήθηκαν ακαριαία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξασφαλίστηκαν ρουχαλάκια, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι απαιτούνταν ώστε το παιδιατρικό μας τμήμα να μετατραπεί σε μια ζεστή αγκαλιά για τα μικρά παιδιά».

Ο κ. Μπέας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Χαμόγελο του Παιδιού για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα του νοσοκομείου για την προσφορά ρουχισμού και παιχνιδιών, καθώς και «στην εξαιρετική συνεργασία με το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων και την Εισαγγελία Ανηλίκων, που λειτούργησαν με ταχύτητα, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Σε στιγμές σαν κι αυτές, η υγεία ξεπερνά τα όρια της ιατρικής πράξης. Γίνεται προστασία, αξιοπρέπεια, συνεργασία, ανθρωπιά», υπογράμμισε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων.