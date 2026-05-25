Δώρα Χρυσικού για Γωγώ Μαστροκώστα: «Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδελφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα του ότι εγώ ζω»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Δώρα Χρυσικού
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Μαΐου. Η Δώρα Χρυσικού πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook, στην οποία αναφέρθηκε στην απώλεια της αγαπημένης γυμνάστριας και παρουσιάστριας, ενώ παράλληλα μίλησε για το θέμα του καρκίνου.

Φαίη Σκορδά για Γωγώ Μαστροκώστα: «Είχε την έγνοια να μεγαλώσει το παιδί και να φτάσει τουλάχιστον 18 ετών»

Στη δημοσίευση που έκανε, στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Δώρα Χρυσικού κοινοποίησε μία φωτογραφία της Γωγώς Μαστροκώστα. Στο στιγμιότυπο την βλέπουμε να κοιτάζει τον φωτογραφικό φακό, με τα λαμπερά μάτια της να «μαγνητίζουν» όποιον δει την εικόνα.

«Αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και στωικότητα»

Η επιτυχημένη ηθοποιός, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη φωτογραφία, έγραψε ότι: «Το να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος είναι πληγή. Για όσες όμως γυναίκες, έχουμε περάσει το κατώφλι του καρκίνου, το να πεθαίνει μια γυναίκα από καρκίνο, είναι ένα χτύπημα που μας πονάει διπλά.

Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση της κόρης της για το τελευταίο «αντίο»

Γιατί ξέρουμε καλά πως η νόσος αν κάτι μας στέρησε είναι την ανεμελιά, γίναμε ανεπιστρεπτί “υποψιασμένες”· ότι μας έβαλε για πάντα σε μια συνθήκη μόνιμης αγωνίας, ακόμα και εμάς που φαίνεται ότι έχουμε μια καλή πρόγνωση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με την αρρώστια. Ακόμα και οι γιατροί δεν θα σου πουν ποτέ “είσαι εντελώς καλά”. Γιατί στον καρκίνο το “εντελώς και για πάντα” δεν υφίστανται ως λέξεις. Σου λένε “πας καλά και είμαστε αισιόδοξοι”, αφήνοντας ένα παραθυράκι ανοιχτό, που σε βάζει σε αυτή την κατάσταση της άνω τελείας.

Δεν υπάρχει κλείσιμο. Υπάρχει παύση. Για όσο. Γιατί ο χρόνος με τον καρκίνο αίφνης αποκτά άλλη διάσταση, διαστέλλεται και συστέλλεται παράλογα. Δεν είναι γραμμικός. Άλλοτε παγώνει και άλλοτε κυλά σαν ρυάκι. Και ποτέ δεν φτάνει. Μετά απο μια διάγνωση καρκίνου τον κυνηγάς για πάντα. Τρέχεις από πίσω του και προσπαθείς να τον μεγαλώσεις, να τον φαρδύνεις για να προλάβεις. Και το ρήμα “προλαβαίνω” γίνεται μέρος της καθημερινότητας σου.

Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της

Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και στωικότητα. Δεν ξέρω πως αλλιώς γίνεται. Είναι μονόδρομος μάλλον αυτό. Και την πάλεψε μέσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την φροντίδα των δικών της ανθρώπων και αυτό είναι βάλσαμο και όχι πάντα αυτονόητο.

Την αντιμετώπισε όμως και με εξωστρέφεια. Μίλησε γι’ αυτήν ανοιχτά θέλοντας να ενδυναμώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες. Μοιράστηκε τις προκλήσεις της νόσου, και μίλησε για την αξία της πρόληψης, περνώντας από το προσωπικό στο συλλογικό. Στάθηκε τρυφερή και θαρραλέα.

Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδελφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα του ότι εγώ ζω. Σήμερα είναι μια άσχημη μέρα. Συλλυπητήρια στους οικείους της. Μακάρι το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας να βοηθήσει άλλες γυναίκες να προλάβουν, να μην αμελούν τις εξετάσεις τους. Και να σωθούν. Γωγώ σ’ ευχαριστούμε». 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

ΤτΕ: Αύξηση 28,3% στην κίνηση των τουριστών το πρώτο τρίμηνο του 2026 -Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους ξένους τουρίστες

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:23 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Μαρίλια Μητρούση: «Οι γονείς μου ήταν έξαλλοι πιο πολύ με τη μουσική – Τους είχα πετάξει ότι θέλω να τραγουδάω και στα μπουζούκια»

Καλεσμένη στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ήταν η Μαρίλια Μητρο...
18:57 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Φαίη Σκορδά για Γωγώ Μαστροκώστα: «Είχε την έγνοια να μεγαλώσει το παιδί και να φτάσει τουλάχιστον 18 ετών»

Η είδηση της απώλειας της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία μόλις 55 ετών, έχει σκορπίσει τη θλίψη....
17:55 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ιωάννα Τούνη: Η αποκάλυψη για τα προσβλητικά μηνύματα που δέχτηκε και η απάντησή της – «Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους…»

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Ιωάννα Τούνη μέσα από δύο αναρτήσεις που έκανε με την μορφή του Instagr...
17:45 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα» – Το νέο βίντεο στο Instagram

Για την πορεία της υγείας του, ενημέρωσε ο Σταύρος Φλώρος τους ακολούθους του στο Instagram, τ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν