Ιωάννα Τούνη: Η αποκάλυψη για τα προσβλητικά μηνύματα που δέχτηκε και η απάντησή της – «Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους…»

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Ιωάννα Τούνη μέσα από δύο αναρτήσεις που έκανε με την μορφή του Instagram story, στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποίησε τα προσβλητικά μηνύματα που έχει δεχτεί από μία γυναίκα, δίνοντας παράλληλα την απάντησή της.

Αρχικά, δημοσίευσε όλα τα μηνύματα που της έχει στείλει η συγκεκριμένη χρήστης του Instagram. Ανάμεσα σε άλλα, της έχει γράψει: «Πρώτη στο χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για το ναρκισσισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος», «Το σαγόνι σου τι έχει πάθει;», «Πιο κιτς πεθαίνεις…».

«Δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της τη ζωή»

Στο επόμενο story της, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τις σκέψεις της γύρω από αυτή τη διαδικτυακή επίθεση που δέχτηκε, αναφέροντας στο κείμενο που ανέβασε: «Δεν χωράει ειλικρινά ο νους μου την κακία του κόσμου… Άνοιξα σήμερα τυχαία ένα μήνυμα και σκρολάροντας προς τα πάνω συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη κυρά -ναι, μιλάμε για μηνύματα από γυναίκα προς γυναίκα- δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της τη ζωή!».

«Και κάπου εκεί αναρωτήθηκα πραγματικά: πόσο θυμό, πόση πίκρα και πόση δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώς άλλους;

Εγώ να πω σε αυτό το σημείο βέβαια, πως η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει, παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους, δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι.

Αφήνω αυτό εδώ λοιπόν μαζί με τις σκέψεις μου… Και φυσικά και επιλέγω να κάνω focus στα χιλιάδες όμορφα σχόλια και μηνύματα που λαμβάνω επίσης καθημερινά από όλες εσάς συμπεθέρες μου», πρόσθεσε.