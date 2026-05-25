Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
«Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις τα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία», σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας από το κράτος και στα όσα είπε ο πρωθυπουργός σήμερα, κατά την παρουσία του στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

 

Βελόπουλος: «Το πρόβλημα της στέγασης δεν λύνεται με ασπιρίνες»

«Το πρόβλημα της στέγασης δεν λύνεται με ασπιρίνες» ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος επεσήμανε ότι θα πρέπει «να σταματήσουν να δίνουν σε κάθε αλλοδαπό κίνητρο για να αγοράζει στη χώρα τα ακίνητα των Ελλήνων και το κυριότερο, να σταματήσουν οι κατασχέσεις από τα funds, που έφτιαξαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων».

 

«Η λαθροχειρία Φλωρίδη δεν έχει μόνον αντίκτυπο ηθικό ή πολιτικό ή δικαστικό – Το ζήτημα είναι ότι θα κοπούν χρήματα»

«Εμείς προειδοποιήσαμε τη ΝΔ. Η λαθροχειρία Φλωρίδη, την οποία εμείς πρώτοι προβάλαμε και επιμέναμε ότι πάει να την κάνει τώρα για να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυρία Κοβέσι και στην Δικαιοσύνη, δεν έχει μόνον αντίκτυπο ηθικό ή πολιτικό ή δικαστικό» υποστήριξε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Παράλληλα,  επισημαίνει: «Το ζήτημα είναι ότι θα κοπούν χρήματα και μας το λέει η κυρία Κοβέσι. Τσιφλίκι του πατέρα του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα, για να κοπούν τα χρήματα και να πληρώσουμε πρόστιμα;».

 

«Το δήθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αμφίεση Μπαρτσελόνα θυμίζει παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζει ότι είναι ο Μέσι»

«Το δήθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αμφίεση Μπαρτσελόνα θυμίζει παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που που νομίζει ότι είναι ο Μέσι και σαν το τρίκυκλο που νομίζει ότι είναι φεράρι! Να υπενθυμίσουμε στον κο. Τσίπρα ότι τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι και της Λεβάντε» αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

 

