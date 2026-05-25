Χρυσοχοΐδης για 17Ν και αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Είναι αμετανόητοι, ούτε μία δημόσια συγγνώμη – Σέβομαι την απόφαση της Δικαιοσύνης»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ερωτηθείς όχι μόνο ως εν ενεργεία υπουργός της Προστασίας του Πολίτη αλλά ως ο υπουργός που κατά τη διάρκεια της θητείας του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης της 17Ν, πώς νιώθει για την πρόωρη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου του φερόμενου ως ο «ιθύνων νους» της Οργάνωσης, τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο OPEN, ως εξής:

«Εγώ προσωπικά ποτέ δεν είχα συναισθηματικά και ψυχικά βάρη για τέτοια θέματα. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο στην πολιτική διάσταση. Ποτέ δεν εκφράζω συναισθήματα όταν επηρεάζουν τη λειτουργία μου ή την άσκηση των καθηκόντων μου ως υπουργός. Άρα δεν υπάρχει κάποιο συναισθηματικό βάρος».

Συνεχίζοντας υπογράμμισε τον απόλυτο σεβασμό που έχει ως προς την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης τονίζοντας ότι:

«Σέβομαι την απόφαση της Δικαιοσύνης. Δεν είμαι από αυτούς που όταν τους αρέσει μία απόφαση επικροτούν το θεσμό και τους δικαστές ενώ όταν δεν τους αρέσει εκφράζουν την άποψη πως οι δικαστές είναι κακοί και όργανα της εξουσίας. Επιπλέον, η δικονομία προβλέπει μία σειρά πραγμάτων και ποινικών διαδικασιών», χωρίς να απορρίψει το σχόλιο των δημοσιογράφων, σύμφωνα με το οποίο ο Άρειος Πάγος έχει τη νομική δυνατότητα να ασκήσει έφεση επί της απόφασης που επέτρεψε την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Με αφορμή τη δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη: «Δεν ξέρω τι θα κάνω εάν δω τον δολοφόνο του πατέρα μου στο δρόμο», ο υπουργός ρωτήθηκε πώς θα αισθανθεί και πώς θα αντιδράσει εάν διασταυρωθεί ο δρόμος του με τον καταδικασμένο τρομοκράτη.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν αφήνει τα συναισθήματά του να επηρεάζουν τη δουλειά του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα μιλήσω. Θα σας θυμίσω ότι πριν από 15 χρόνια αντίκρισα τον στενό μου συνεργάτη σε απόσταση μόλις 3 μέτρων νεκρό και κομματιασμένο. Αυτό όμως αφορά εμένα και την δική μου ψυχή όπως και την προσωπική μου σχέση με τα παιδιά και την οικογένεια του Γιώργου Βασιλειάδη. Δεν αφορά κανέναν άλλον».

Συνεχίζοντας να μιλά για την 17Ν και τη δράση της ο κ. Χρυσοχοίδης επεσήμανε πως αυτό που τον ενοχλεί και τον θλίβει είναι η έλλειψη κάθε ίχνους μεταμέλειας από την πλευρά των κατηγορουμένων για δεκάδες δολοφονίες.

Σχολίασε χαρακτηριστικά: «Σήμερα υπάρχουν ορφανά που είναι εν ζωή, σύζυγοι που έχασαν τους συντρόφους τους, γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Βλέπουμε όμως ότι από την πλευρά τους δεν υπάρχει ίχνος μεταμέλειας και ούτε μία δημόσια συγγνώμη. Είναι αμετανόητοι άρα εμμένουν σε αυτές τις πρακτικές που αποδεικνύονται άγονες και επικίνδυνες για τη δημοκρατία αλλά και για τους ίδιους».

Αναφορικά με τον Αντώνη Σαμαρά την κριτική που ασκεί στην κυβερνητική πολιτική και την πιθανότητα να ιδρύσει ένα νέο κόμμα, ο κ.Χρυσοχοΐδης είπε:

«Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας και μάλιστα καλός πρωθυπουργός. Εγώ ήμουν υπουργός της κυβέρνησής του μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, σε μία προσπάθεια επιχείρησης διάσωσης της χώρας μας που τελικά πετύχαμε. Επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά κάναμε σπουδαία πράγματα. Εγώ στο υπουργείο που ήμουν κάναμε για παράδειγμα τους αυτοκινητόδρομους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάλεψε για την Ελλάδα. Έχει διαφωνίες και οι διαφωνίες είναι σεβαστές. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα προσωπικά μου συναισθήματα είναι απολύτως θετικά τα πολιτικά μου όμως αισθήματα είναι αντίθετα. Η δουλειά μου και η δουλειά μας είναι να παράγουμε έργο όχι να μένουμε σε περιγραφές ή να σχολιάζουμε».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε πως «πρέπει να αποδείξει τι μπορεί να κάνει», ενώ για την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως «Έχουν περάσει πολλοί τους οποίους ο κόσμος δεν θυμάται. Τα κινήματα δεν έχουν ρίζες στην κοινωνία. Κάποιοι μπορεί να ενθουσιάζονται αλλά αυτό που μετράει είναι η λύση στα προβλήματα των πολιτών».

Ολοκληρώνοντας ανέφερε ότι και με πρωτοβουλία του Κώστα Κυρανάκη αναμένεται σύντομα η κατάθεση νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής μέσω του οποίου θα απαγορεύεται καθολικά η χρήση πατινιού από ανήλικους, στο πλαίσιο της μείωσης και της αποφυγής ατυχημάτων ή δυστυχημάτων, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε θρηνήσει θύματα.