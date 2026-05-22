Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες του «Λάμπρου» της 17 Νοέμβρη μετά την αποφυλάκισή του 

Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης (22/5), ο «Λάμπρος» της 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, αποφυλακίστηκε υπό όρους από τις φυλακές Κορυδαλλού. Οι όροι της αποφυλάκισής του είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και υποχρέωση διαμονής σε συγκεκριμένη και δηλωμένη κατοικία.

Το Mega παρουσίασε τις πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του. Στα πλάνα ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης εμφανίζεται να επιστρέφει στο σπίτι του στον Βύρωνα.

Δείτε το βίντεο: