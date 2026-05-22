Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος 25χρονος για κλοπή σε βάρος 22χρονης – Με τη βοήθεια τριών διερμηνέων η απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 25χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή σε βάρος μίας 22χρονης, την περασμένη Κυριακή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, μία διαδικασία που αποδείχτηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή τριών διερμηνέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 25χρονος μπορεί να ακούσει αλλά αντιμετωπίζει αδυναμία ομιλίας κι έτσι επιστρατεύτηκαν τρεις διερμηνείς- ένας αραβικής γλώσσας και δύο νοηματικής, εκ των οποίων ο ένας ειδικεύεται στη διεθνή νοηματική.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 22χρονης, ο 25χρονος φέρεται να τής έφραξε το στόμα και να άρπαξε την τσάντα της, μέσα στην οποία βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο.

Η ίδια φαίνεται να αντέδρασε καλώντας σε βοήθεια, ενώ περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ακινητοποιώντας τον κατηγορούμενο μέχρι οι αστυνομικές δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο.

Αρνήθηκε την κατηγορία

Ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι είχε μόλις κατέβει από λεωφορείο, όταν αντιλήφθηκε πως έπεσε το κινητό από την τσάντα της νεαρής γυναίκας και έσκυψε να το σηκώσει.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα, ενώ δικαστικές πηγές αναφέρουν πως εναντίον του ερευνάται καταγγελία για φερόμενη απόπειρα βιασμού, πριν από λίγο καιρό.