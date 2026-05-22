Σοκ σε Πορτογαλία και Γαλλία με την υπόθεση των δύο παιδιών που τα εγκατέλειψαν σε δάσος – Το παιχνίδι «παγίδα» που έστησε η μητέρα, τα βίντεο και οι συλλήψεις

Σοκ έχει προκαλέσει σε Πορτογαλία και Γαλλία η υπόθεση δύο μικρών αγοριών από τη Γαλλία, τα οποία εντοπίστηκαν μόνα τους, να κλαίνε, δίπλα σε κεντρικό δρόμο κοντά στην περιοχή Κομπόρτα της Πορτογαλίας.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 4 και 5 ετών, βρέθηκαν την Τρίτη σε θαμνώδη περιοχή στον δήμο Αλκάσερ ντο Σαλ, έχοντας μαζί τους σακίδια με νερό και τρόφιμα αλλά χωρίς έγγραφα ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, διερχόμενο ζευγάρι σταμάτησε όταν είδε τα παιδιά να περιφέρονται αποπροσανατολισμένα και να κλαίνε δίπλα στον δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε φούρνο της περιοχής, όπου τους έδωσαν φαγητό και παιχνίδια μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Η ανατριχιαστική περιγραφή των παιδιών

Η οικογένεια που τα βοήθησε δήλωσε ότι ένας γιατρός που μιλούσε γαλλικά κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί τους.

Όπως περιέγραψαν τα παιδιά, είχαν μεταφερθεί με αυτοκίνητο σε δασική περιοχή για να «παίξουν». Ένα από τα αγόρια είπε ότι τους είχαν δέσει τα μάτια και τους ζήτησαν να ψάξουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Όταν έβγαλαν τα δεμένα μάτια, η μητέρα τους και το αυτοκίνητο είχαν εξαφανιστεί.

Η μητέρα της οικογένειας που τα φιλοξένησε προσωρινά ανέφερε ότι πάνω τους είχαν μόνο ένα πορτοκάλι, ένα αχλάδι και ένα μπουκάλι νερό ο καθένας, ενώ δεν διαπίστωσαν εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της

Οι πορτογαλικές αρχές συνέλαβαν τη 41χρονη Γαλλίδα μητέρα, Μαρίν Ρουσό, περίπου 170 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκαν τα παιδιά, μαζί με έναν 55χρονο άνδρα, τον Μαρκ Μπαλαμπριγκά.

Η Εθνική Ρεπουμπλικανική Φρουρά της Πορτογαλίας (GNR) ανακοίνωσε ότι οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για ενδοοικογενειακή βία, έκθεση και εγκατάλειψη ανηλίκων.

Η Ρουσό παρουσιάζεται στα social media ως «σεξολόγος» που βοηθά ανθρώπους με τραύματα να ανακτήσουν «ηρεμία και σεξουαλική ικανοποίηση», ενώ στο LinkedIn αναφέρει ότι ειδικεύεται σε πρακτικές σώματος και φροντίδα τραύματος.

Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στη Γαλλία

Σύμφωνα με το AFP, η οικογένεια της 41χρονης είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στις γαλλικές αρχές στις 11 Μαΐου, καθώς είχε φύγει από το σπίτι της στο Κολμάρ χωρίς εξηγήσεις, αφήνοντας πίσω ακόμη ένα παιδί 16 ετών.

Ο πατέρας των δύο αγοριών, ο οποίος είναι χωρισμένος με τη μητέρα, είχε επίσης καταγγείλει απαγωγή παιδιών.

Η γαλλική αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη της γυναίκας διαδοχικά στη νότια Γαλλία, την Ισπανία και τελικά την Πορτογαλία, χωρίς όμως να καταφέρει να έρθει σε επαφή μαζί της.

Πρώην αστυνομικός ο σύντροφός της

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 55χρονος σύντροφός της είναι πρώην αστυνομικός και είχε καταδικαστεί το 2010 για παρενόχληση και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της μητέρας της κόρης του.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, είχε καταδικαστεί σε εννέα μήνες φυλάκιση και διετή αναστολή, ενώ φέρεται να είχε περάσει μακρά περίοδο κατάθλιψης που τον οδήγησε σε παραίτηση από την αστυνομία.

Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Πλέον φιλοξενούνται από προσωρινή ανάδοχη οικογένεια, ενώ οι γαλλικές και πορτογαλικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία για την επιστροφή τους στη Γαλλία.

Το δικαστήριο του Σετούμπαλ ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή των παιδιών μπορεί να γίνει μόνο μέσω επίσημου αιτήματος των γαλλικών δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Βίντεο από το περιστατικό:

Chilling CCTV footage shows French mother and stepfather calmly driving with their two young sons happily playing in the back seat, just moments before they allegedly abandoned them in remote Portuguese woodland. The video, captured at a petrol station in Miranda do Douro on… https://t.co/JP5akWOUK1 pic.twitter.com/qTOE8dDTxY — G R I F T Y (@GriftReport) May 22, 2026

Βίντεο από τη σύλληψη της μητέρας: