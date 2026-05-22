Πολιτικός «σεισμός» στην Τουρκία: Στο ΣτΕ προσέφυγε το CHP για την καθαίρεση Οζέλ – Επεισόδια και νέες κινητοποιήσεις απόψε

Σε κατάσταση πρωτοφανούς πολιτικής κρίσης έχει περιέλθει η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας, μετά τη δικαστική απόφαση-βόμβα που ακυρώνει αναδρομικά την εκλογή της σημερινής ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Περιφερειακού Εφετείου της Άγκυρας έκρινε νομικά άκυρο το συνέδριο του 2023, παύοντας προσωρινά από τα καθήκοντά τους τον νυν πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ και την ηγετική του ομάδα, και διατάσσοντας την άμεση επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Η κίνηση αυτή έχει πυροδοτήσει έντονο αναβρασμό στο εσωτερικό του κόμματος, με πλήθος υποστηρικτών να συγκεντρώνεται έξω από τα κεντρικά γραφεία στην Άγκυρα, τα οποία έχουν περικυκλωθεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε το CHP, διεκδικώντας την ανατροπή της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε τον Οζέλ από τα καθήκοντά του.

Η δικαστική απόφαση για «απόλυτη ακυρότητα»

Στο σκεπτικό της απόφασής του, το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Περιφερειακού Εφετείου της Άγκυρας αναφέρει:

«Ο Γενικός Πρόεδρος Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία μέσω του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου 2023, το οποίο είναι απολύτως άκυρο, μαζί με τα μέλη της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, του Κομματικού Συμβουλίου και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, παύονται προσωρινά από τα καθήκοντά τους. Ο Γενικός Πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος βρισκόταν στα καθήκοντά του πριν από το συνέδριο της 4ης-5ης Νοεμβρίου 2023, καθώς και τα μέλη του Κομματικού Συμβουλίου και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, διατάσσονται προσωρινά να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να αποκατασταθούν στις θέσεις τους μέχρι η απόφαση να καταστεί τελεσίδικη».

Η αντίδραση της νυν ηγεσίας του CHP ήταν άμεση και δυναμική. Εκπρόσωποι του κόμματος εξέδωσαν ανακοίνωση αναφέροντας: «Δεν αναγνωρίζουμε την απόφαση».

Στο ΣτΕ το CHP

Το CHP κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Εφετείου ‘Αγκυρας, που είχε κάνει δεκτή την υπόθεση περί ακύρωσης του συνεδρίου του κόμματος το 2023, στη διάρκεια του οποίου είχε εκλεγεί ο Οζέλ.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, «η απόφαση του Εφετείου είναι αντίθετη με το δίκαιο, πρέπει να αναιρεθεί και πρωτίστως να αρθεί το προσωρινό μέτρο».

Αναφέρεται επίσης ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε απορρίψει μέρος των αιτιάσεων και είχε κρίνει ότι η υπόθεση είχε καταστεί άνευ αντικειμένου, ενώ το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και έκανε δεκτή την αγωγή.

CHP: «Παραβιάζεται το δικαίωμα πολιτικής δράσης»

Στο υπόμνημα του CHP προς το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο υποστηρίζεται ότι η απόφαση παραβιάζει το δικαίωμα πολιτικής δράσης και είναι αντίθετη με το Σύνταγμα.

Παράλληλα, το κόμμα επικαλείται νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οι διαφορές που αφορούν κομματικά συνέδρια δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, αλλά σε εκλογικούς μηχανισμούς.

Καταγγελίες για διοικητική παρέμβαση

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει επίσης ότι η δικαστική απόφαση οδήγησε σε απομάκρυνση εκλεγμένης ηγεσίας και σε διορισμό προσώπων με ασαφή καθήκοντα στη διοίκηση του κόμματος.

«Με την απόφαση αυτή απομακρύνεται η εκλεγμένη ηγεσία και το κόμμα διοικείται από πρόσωπα που ορίζονται από το δικαστήριο. Τα πρόσωπα που διορίστηκαν δεν έχουν σαφώς καθορισμένη αποστολή και οι αρμοδιότητές τους είναι αόριστες και ασαφείς».

Η πρώτη κίνηση Κιλιτσντάρογλου

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, επιστρέφοντας στην ηγεσία του CHP, προχώρησε στην πρώτη του πολιτική κίνηση, απολύοντας τρεις δικηγόρους του κόμματος, τους Τσαγλάρ Τσαγλαγιάν, Μεχμετκάν Κεϊσάν και Χαζάρ Καρντάς.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην Γενικός Πρόεδρος της Νεολαίας, Γκεντσοσμάν Κιλίκ, και η Αϊλίν Ναζλίακα ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την αποκατάστασή τους στις προηγούμενες θέσεις τους μέσω δικαστικής απόφασης, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ξεκάθαρη στήριξή τους στον Οζγκιούρ Οζέλ.

Από την πλευρά του, το ιστορικό στέλεχος του CHP, Μουχαρέμ Ιντζέ, επισκέφθηκε τον Οζγκιούρ Οζέλ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος τη δεύτερη ημέρα μετά την απόφαση.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την είσοδό του στο κτίριο, ο Ιντζέ απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση.

«Είμαστε ένα κόμμα που έχει ξεπεράσει μεγάλες δυσκολίες στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ένα κόμμα που ιδρύθηκε στα πεδία των μαχών να αλλάξει πορεία στις δικαστικές αίθουσες. Θα εργαστούμε όλοι μαζί για να το αποτρέψουμε αυτό», σημείωσε.

«Εάν δεν παραμείνουμε ψύχραιμοι, εάν δεν ενεργήσουμε με αυτοσυγκράτηση και οδηγηθούμε σε σύγκρουση, να είστε βέβαιοι ότι θα υπηρετούμε μόνο ένα καθεστώς ενός ανδρός. Κανείς μας δεν μπορεί να ανεχθεί να υπηρετεί ένα καθεστώς ενός ανδρός. Ως εκ τούτου, καλούς όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι».

Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο της Τουρκίας

Η δικαστική παρέμβαση στα εσωτερικά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα.

Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σχολίασε την απόφαση κατά του CHP.

«Η βούληση του CHP να μεταφέρει την ταυτότητά του στο μέλλον είναι ο πιο υγιής δρόμος. Δηλώσεις όπως “δεν αναγνωρίζουμε τις δικαστικές αποφάσεις” είναι περιττές. Ο μόνος δρόμος είναι ο συμβιβασμός», τόνισε.

Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέδωσαν ανακοινώσεις το ένα μετά το άλλο.

Ο ηγέτης του κόμματος DEVA, Αλί Μπαμπατζάν, καθώς και ο ηγέτης του Κόμματος της Νίκης (Zafer Partisi), Ουμίτ Οζντάγ, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στη δικαστική απόφαση, υποστηρίζοντας αμφότεροι ότι η δικαιοσύνη δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού.

Νέες συγκεντρώσεις – Επεισόδια στα κεντρικά γραφεία

Παράλληλα με τη νομική διαδικασία, ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, συγκάλεσε εκ νέου την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος στις 11:00 το πρωί.

Το CHP απηύθυνε επίσης κάλεσμα σε συγκέντρωση μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στις 20:30 απόψε, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Bu darbe CHP’nin meselesi değildir.

Mesele milletin meselesidir! Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum! CHP Genel Merkezi | 20.30 pic.twitter.com/INZWh8NiGB — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 22, 2026



Η κατάσταση στα κεντρικά γραφεία του CHP παραμένει τεταμένη, με μέλη του κόμματος να προπηλακίζουν τον τέως πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Το συγκεντρωμένο πλήθος κατέβασε και έσκισε κορνιζαρισμένη φωτογραφία του και την ποδοπάτησε. Καθώς την ποδοπατούσαν, μέλη του κόμματος φώναζαν «προδότης».

Tarihi bir an…

22 Mayıs 2026 sabah saatleri… Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP, genel merkezinin önüne polis ve TOMA’ların girmesini engellemek amacıyla giriş kapısını iki otobüsle kapattı. pic.twitter.com/5D0d1BKPwc — Karadeniz Sefiri (@KaradenizSefiri) May 22, 2026



Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Hurriyet, Haberler, CNN Turk