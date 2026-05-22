Ένταση σε εκδήλωση του ΑΠΘ στο ΚΕΔΕΑ – Εισβολή ατόμων, φυγαδεύτηκε καθηγήτρια από το Τελ Αβίβ

Επεισοδιακή ήταν μία εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καθώς υπήρξε εισβολή ατόμων στον χώρο, με μία Ισραηλινή καθηγήτρια να φυγαδεύεται από τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Η εκδήλωση του ΑΠΘ διοργανώθηκε από το τμήμα Φιλολογίας, στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, στο ΚΕΔΕΑ.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών ήταν και η Margalit Finkelberg, Ισραηλινή ιστορικός και γλωσσολόγος, επίτιμη καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr, όταν ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει, τα άτομα, που φέρεται να πρόσκεινται σε αριστερές παρατάξεις, εισέβαλαν στον χώρο φωνάζοντας συνθήματα και διέκοψαν την εκδήλωση.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας φυγάδευσαν την καθηγήτρια, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν, εμφανώς ενοχλημένοι, και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι καθηγητές και καθηγήτριες ξένων πανεπιστημίων.

Σημειώνεται ότι στο 20ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία» το οποίο διοργανώθηκε από τον τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, συμμετείχαν ως ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες, διεθνώς καταξιωμένοι για το έργο τους στην Κλασική Φιλολογία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες εν γένει, μεταξύ των οποίων η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Amsterdam Irene de Jong, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge Richard Hunter, o Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Berkeley James I. Porter, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Constanze Guthenke, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας Judith E. Kalb. κ.ά.