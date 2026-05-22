Θεσσαλονίκη: Πινακίδα σήμανσης έπεσε στο κεφάλι 40χρονης – «Νομίζω ότι ζω από θαύμα»

Με τραύματα στο κεφάλι κατέληξε μία γυναίκα, που περπατούσε αμέριμνη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε πάνω της μία πινακίδα σήμανσης, στο πάρκο Ξαρχάκου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε την 40χρονη στο νοσοκομείο, όπου της έκαναν ράμματα και υπεβλήθη σε απεικονιστικές εξετάσεις. Στη συνέχεια, η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της, σε κατάσταση σοκ λόγω του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι κάποιο αυτοκίνητο είχε πέσει πάνω στην πινακίδα, με αποτέλεσμα εκείνη να φθαρεί και να πέσει στο κεφάλι της 40χρονης. Πλέον, η πινακίδα, που βρίσκεται στον ποδηλατόδρομο, έχει αντικατασταθεί.

«Νομίζω ζω από θαύμα»

Η 40χρονη γυναίκα περιέγραψε στην ΕΡΤ την δυσάρεστη περιπέτεια που είχε. «Ξαφνικά πέφτει ο στύλος με την πινακίδα πάνω στο κεφάλι μου. Εννοείται ότι με έριξε κάτω με δύναμη, μαζεύτηκε κόσμος. Είχα την τύχη να περνάει ένας αστυνομικός εκείνη την ώρα στο δρόμο και μου εξήγησαν ότι δεν έκανα κάτι, απλά έπεσε η πινακίδα στο κεφάλι μου», ανέφερε αρχικά.

«Νοσηλεύτηκα, η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι οπότε έχω στο μισό μου κεφάλι ράμματα. Επειδή με έριξε κάτω και τραντάχτηκα πονάω σε όλο μου το σώμα. Ευτυχώς οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι», συνέχισε η γυναίκα, η οποία ανέφερε πως σκοπεύει να καταθέσει μήνυση για το περιστατικό.

«Κάθε μέρα περπατάω στο κέντρο της πόλης, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκεί που περπατάω ξαφνικά έρχεται μία πινακίδα στο κεφάλι μου. Μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή και δεν έγινε κάτι χειρότερο. Νομίζω ότι ζω από θαύμα. Σκεφτείτε στη θέση μου να ήταν ένα παιδάκι», κατέληξε στις δηλώσεις της .