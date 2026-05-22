Θεσσαλονίκη: Πινακίδα σήμανσης έπεσε στο κεφάλι 40χρονης – «Νομίζω ότι ζω από θαύμα»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

πινακίδα Θεσσαλονίκη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με τραύματα στο κεφάλι κατέληξε μία γυναίκα, που περπατούσε αμέριμνη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε πάνω της μία πινακίδα σήμανσης, στο πάρκο Ξαρχάκου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε την 40χρονη στο νοσοκομείο, όπου της έκαναν ράμματα και υπεβλήθη σε απεικονιστικές εξετάσεις. Στη συνέχεια, η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της, σε κατάσταση σοκ λόγω του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι κάποιο αυτοκίνητο είχε πέσει πάνω στην πινακίδα, με αποτέλεσμα εκείνη να φθαρεί και να πέσει στο κεφάλι της 40χρονης. Πλέον, η πινακίδα, που βρίσκεται στον ποδηλατόδρομο, έχει αντικατασταθεί.

«Νομίζω ζω από θαύμα»

Η 40χρονη γυναίκα περιέγραψε στην ΕΡΤ την δυσάρεστη περιπέτεια που είχε. «Ξαφνικά πέφτει ο στύλος με την πινακίδα πάνω στο κεφάλι μου. Εννοείται ότι με έριξε κάτω με δύναμη, μαζεύτηκε κόσμος. Είχα την τύχη να περνάει ένας αστυνομικός εκείνη την ώρα στο δρόμο και μου εξήγησαν ότι δεν έκανα κάτι, απλά έπεσε η πινακίδα στο κεφάλι μου», ανέφερε αρχικά.

«Νοσηλεύτηκα, η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι οπότε έχω στο μισό μου κεφάλι ράμματα. Επειδή με έριξε κάτω και τραντάχτηκα πονάω σε όλο μου το σώμα. Ευτυχώς οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι», συνέχισε η γυναίκα, η οποία ανέφερε πως σκοπεύει να καταθέσει μήνυση για το περιστατικό.

«Κάθε μέρα περπατάω στο κέντρο της πόλης, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκεί που περπατάω ξαφνικά έρχεται μία πινακίδα στο κεφάλι μου. Μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή και δεν έγινε κάτι χειρότερο. Νομίζω ότι ζω από θαύμα. Σκεφτείτε στη θέση μου να ήταν ένα παιδάκι», κατέληξε στις δηλώσεις της .

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μετά τις παρεμβάσεις του ΙΣΑ ξεκινούν οι πληρωμές του προγράμματος «Δοξιάδη»

Γεωργιάδης για τον γιατρό που ζήτησε «φακελάκι»: «Θα είμαι αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους της οικονομίας θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Κεραμέως

Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ

Οι «κολασμένοι» πλανήτες που μοιάζουν με την Αφροδίτη ίσως είναι διπλάσιοι σε αριθμό από τις κατοικήσιμες Γαίες στο σύμπαν

Το «vibe coding» έρχεται στο κινητό σου: Η επανάσταση του προσωπικού λογισμικού
περισσότερα
15:50 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 42χρονος για απειλές κατά της μητέρας του – «Φοβάμαι» είπε η γυναίκα στο δικαστήριο

Στη φυλακή οδηγήθηκε 42χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή απει...
15:45 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ροδόπη: Νέος συναγερμός για ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν 200 ζώα

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Ροδόπη, λόγω επανεμφάνισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που...
15:39 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

ΗΣΑΠ: Άνοιξαν οι σταθμοί «Θησείο» και «Φάληρο» της Γραμμής 1 του Μετρό

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν οι σταθμοί «Θησείο» και «Φάληρο» της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).
15:16 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Κιλκίς και Πέλλα: Τηλεφωνικές απάτες με «λογιστή» – Χειροπέδες σε 5 άτομα

Μετά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, συνελήφθησαν χθες (21 Μαΐου 2026) συνολικά πέντε ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν