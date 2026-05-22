Θεσσαλονίκη: Ένοχος για βιαιοπραγία πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας για επεισόδιο στα αποδυτήρια των διαιτητών

Ένοχος για βιαιοπραγία κρίθηκε ένας πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου της Θεσσαλονίκης για επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσε μετά τη λήξη αναμέτρησης της ομάδας του στον χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών. Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη τον Οκτώβριο του 2024 για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, που εξέτασε την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, καταδίκασε τον 65χρονο πρόεδρο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, την οποία καλείται να εκτίσει. Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς. Με την ίδια απόφαση αθωώθηκε για τις πράξεις της απειλής και της παράνομης εισόδου στα αποδυτήρια και τους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου.

Σημειώνεται ότι σε πρώτο βαθμό ο 65χρονος είχε καταδικαστεί σε συνολική φυλάκιση 16 μηνών, χωρίς αναστολή, ποινή την οποία δεν εξέτισε καθώς είχε γίνει δεκτό το αίτημα να ανασταλεί η εκτέλεση της για οικογενειακούς λόγους.

Τι ανέφερε η υπεράσπισή του

Ο 65χρονος, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την υπόθεση από την προεδρία του συλλόγου, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο- επικαλούμενος πρόβλημα υγείας, ενώ εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπεράσπισή του ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος επιχείρησε να λειτουργήσει ως «ασπίδα προστασίας» επειδή υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από τους οπαδούς για τις διαιτητικές αποφάσεις. Σχετικά με την παρουσία του στα αποδυτήρια των διαιτητών, τονίστηκε ότι ο λόγος ήταν η καταβολή των αμοιβών και οδοιπορικών τους, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις από την γηπεδούχο ομάδα.

Ως μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει ο διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης, που φέρεται ως θύμα της επίθεσης. «Είπε κάποια πράγματα εκτός των επιτρεπόμενων ορίων, αλλά αυτά συμβαίνουν στις κατηγορίες αυτές» ανέφερε, ενώ υπογράμμισε πως δεν αισθάνθηκε απειλή.