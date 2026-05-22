Το σόι σου – Η χήρα το ‘σκασε

Η ξαδέλφη του Βαγγέλη εμφανίζεται ξαφνικά, και είναι όλο μυστήριο. στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Βαγγέλης γυρνάει καταχαρούμενος στο σπίτι με την ξαδέρφη του, Κικίτσα (Ελένη Ουζουνίδου), που συνάντησε τυχαία.

Η Κικίτσα είναι μια στρυφνή χήρα, που, όπως ισχυρίζεται, ήρθε από τη Μεσσήνη, για να φροντίσει μια εγχειρισμένη κοντοχωριανή της, ως αποκλειστική.

Μαζί της φέρνει στο Χαμπέικο, τον Μπάμπη (Δημήτρης Καμπόλης), έναν κύριο που συστήνει ως μακρινό ξάδελφο.

Όμως η αλήθεια απέχει πολύ από αυτά, όπως μαρτυρούν τα ρομαντικά μηνύματα που ανταλλάσσουν Κικίτσα και Μπάμπης… Μόνο η Αλίνα και ο Διονύσης καταλαβαίνουν πως η θεία κάτι κρύβει, μιας και προδίδεται από ένα… αμυγδαλέλαιο, που αγοράζει από εκείνους.

Πόσο θα κρατηθεί κρυφό το ειδύλλιο της “ορκισμένης χήρας”; Και πώς θα αντιδράσουν οι Χαμπέοι όταν αποκαλυφθούν τα ψέματα της Κικίτσας;

Η Κικίτσα κι ο τσολιάς

Το μπέρδεμα της Αλίνας

Η «μαύρη μοίρα» της Κικίτσας

Δες το trailer